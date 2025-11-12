محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

18 حجم الخط

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد عجز في أعداد المعلمين في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن الكامل في توزيع الكوادر التعليمية داخل المدارس؛ بما يضمن انتظام العملية التعليمية في جميع المحافظات.

الاستعانة بنحو 160 ألف معلم بالحصة لسد الاحتياجات

وأوضح وزير التربية والتعليم في كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد في العاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أنه تم الاستعانة بنحو 160 ألف معلم بالحصة لسد الاحتياجات في التخصصات الأساسية.

وأكد أن نظام التقييم في المدارس يشهد تطويرًا شاملًا، حيث يجري حاليًا تطبيق تقييمات أسبوعية وشهرية، بجانب العمل بالتقييمات السنوية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة انتهت من تحديث مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية وفقًا للمعايير الدولية الحديثة، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع جودة المحتوى التعليمي وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

ولفت الوزير إلى أنه تم لأول مرة في تاريخ التعليم المصري استحداث كتب تقييم مرافقة للكتب الأساسية، بحيث يحصل كل طالب على كتاب دراسي وكتاب تقييم منفصل، بهدف تعزيز عملية القياس والتقويم المستمر لأداء الطلاب وتحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد وزير التعليم على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير التعليم بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق جودة تعليم عالمية على أرض مصر.

