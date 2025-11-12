الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

محمد عبد اللطيف،
محمد عبد اللطيف، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد عجز في أعداد المعلمين في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن الكامل في توزيع الكوادر التعليمية داخل المدارس؛ بما يضمن انتظام العملية التعليمية في جميع المحافظات.

الاستعانة بنحو 160 ألف معلم بالحصة لسد الاحتياجات

وأوضح وزير التربية والتعليم في كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد في العاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أنه تم الاستعانة بنحو 160 ألف معلم بالحصة لسد الاحتياجات في  التخصصات الأساسية. 

وأكد أن نظام التقييم في المدارس يشهد تطويرًا شاملًا، حيث يجري حاليًا تطبيق تقييمات أسبوعية وشهرية، بجانب العمل بالتقييمات السنوية. 

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة انتهت من تحديث مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية وفقًا للمعايير الدولية الحديثة، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع جودة المحتوى التعليمي وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

ولفت الوزير إلى أنه تم لأول مرة في تاريخ التعليم المصري استحداث كتب تقييم مرافقة للكتب الأساسية، بحيث يحصل كل طالب على كتاب دراسي وكتاب تقييم منفصل، بهدف تعزيز عملية القياس والتقويم المستمر لأداء الطلاب وتحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وزير التعليم: زيادة الحضور بالمدارس الحكومية من 15% لـ87%، و150 ألف فصل جديد خلال 10 سنوات

وزير التعليم العالي يشهد احتفالية مرور 5 سنوات على تأسيس مركز مصري للأبحاث الطبية بجامعة عين شمس

وأكد وزير التعليم على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير التعليم بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق جودة تعليم عالمية على أرض مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الكوادر التعليمية العملية التعليمية الصحة والتنمية إنتظام العملية التعليمية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المؤتمر العالمي للسكان والصحة

مواد متعلقة

وزير التعليم: زيادة الحضور بالمدارس الحكومية من 15% لـ87%، و150 ألف فصل جديد خلال 10 سنوات

إنجاز تاريخي، الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما»

عبد الغفار: مبادرة 100 مليون صحة قدمت 260 مليون خدمة للمواطنين في كل المراحل العمرية

د. خالد عبد الغفار: نستهدف رفع متوسط العمر الصحي للمواطن المصري

وزير الصحة: كل دولار يستثمر في التغطية الصحية يعود 14.3 دولارًا كعائد اقتصادي

اليوم، انطلاق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية PHDC 2025 بحضور مدبولي

رئيس هيئة الدواء يبحث آليات توطين الصناعة والنفاذ للأسواق الأفريقية

«الصحة» تعلن انضمام مصر لعضوية التحالف العالمي لسرطان الثدي

الأكثر قراءة

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية