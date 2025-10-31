الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استرداد 84 فدانا و4168 مترا خلال تنفيذ 55 قرار إزالة بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تحقيق إنجاز جديد في استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية، حيث كشف عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد مساحة إجمالية بلغت 4168 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، بالإضافة إلى 84 فدانًا وقيراط واحد من الأراضي الزراعية.

تنفيذ 55 قرار إزالة للتعديات 

جاء ذلك بعد تنفيذ 55 قرار إزالة للتعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 بأسيوط.

 وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة شملت نطاق ستة مراكز هي البداري، القوصية، ساحل سليم، منفلوط، الفتح، وصدفا، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، حيث تم تنفيذها بتعاون وثيق بين رؤساء الوحدات المحلية، وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية.

إزالة 5 حالات متغيرات مكانية بمركز البداري

وأشار محافظ أسيوط إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان التنفيذ الحاسم والدقيق، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء.

وتفصيلًا، شملت الحملات إزالة 5 حالات متغيرات مكانية بمركز البداري، و24 حالة تعد على أراضي الريف المصري والهيئة الوطنية للإعلام بمركز القوصية، و15 حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز ساحل سليم، فضلًا عن 3 حالات تعد بمركز منفلوط، و6 حالات تعد على الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالة واحدة لمتغيرات مكانية بمركز صدفا وأخرى بحي شرق.

إزالة 79 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

استرداد 4323 فدانًا و11 ألف متر خلال تنفيذ 115 قرار إزالة بأسيوط

 

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تلك الحملات بصرامة وحزم في جميع المراكز والقرى وفقًا للجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية لاسترداد كافة أراضيها وردع المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة المخصصة لذلك، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط استرداد اراضي الدولة الأراضى الزراعية البناء العشوائى الريف المصري الشبكة الوطنية للطوارئ اللواء هشام أبوالنصر ساحل سليم ظاهرة البناء العشوائي قرارات مجلس الوزراء محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز البداري مركز ساحل سليم مركز سيطرة الشبكة الوطنية منظومة الشكاوي

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية لتدريب 500 شاب وفتاة

محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد

رياضة أسيوط، تشكيل لجان ميدانية للحصر الفعلي للمنشآت التي تحتاج إلى تطوير

اعتماد مركز تدريب الحاسب الآلي بديوان محافظة أسيوط من التنظيم والإدارة

تعيين الدكتور محمد سليمان عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بتركيب عدادات قانونية لأهالي "سيد الجديدة – حوض الربع"

محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)

تنفيذي أسيوط يدشن فريقا تطوعيا للمرور على المدارس ودعم ذوي الهمم

الأكثر قراءة

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

طرح 6721 فرصة عمل جديدة في 107 شركات خاصة بـ16 محافظة

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

أول تدعيمات يناير، الهلال السعودي يسعى لضم نجم الخليج

العالم على موعد مع التاريخ، افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بأخبار سارة قادمة

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية