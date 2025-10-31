استرداد 84 فدانا و4168 مترا خلال تنفيذ 55 قرار إزالة بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تحقيق إنجاز جديد في استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية، حيث كشف عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استرداد مساحة إجمالية بلغت 4168 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، بالإضافة إلى 84 فدانًا وقيراط واحد من الأراضي الزراعية.

تنفيذ 55 قرار إزالة للتعديات

جاء ذلك بعد تنفيذ 55 قرار إزالة للتعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 بأسيوط.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة شملت نطاق ستة مراكز هي البداري، القوصية، ساحل سليم، منفلوط، الفتح، وصدفا، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، حيث تم تنفيذها بتعاون وثيق بين رؤساء الوحدات المحلية، وجهات الولاية، ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية.

إزالة 5 حالات متغيرات مكانية بمركز البداري

وأشار محافظ أسيوط إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان التنفيذ الحاسم والدقيق، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء.

وتفصيلًا، شملت الحملات إزالة 5 حالات متغيرات مكانية بمركز البداري، و24 حالة تعد على أراضي الريف المصري والهيئة الوطنية للإعلام بمركز القوصية، و15 حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز ساحل سليم، فضلًا عن 3 حالات تعد بمركز منفلوط، و6 حالات تعد على الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالة واحدة لمتغيرات مكانية بمركز صدفا وأخرى بحي شرق.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تلك الحملات بصرامة وحزم في جميع المراكز والقرى وفقًا للجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية لاسترداد كافة أراضيها وردع المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة المخصصة لذلك، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.