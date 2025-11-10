الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

إقبال الشباب على لجنة الشهيد أحمد فايز في انتخابات النواب بأسيوط (فيديو)

لجان الانتخابات بمحافظة
لجان الانتخابات بمحافظة أسيوط، فيتو
انطلقت صباح اليوم الإثنين انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسيوط في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط تواجد أمنى مكثف بمحيط اللجان بالمراكز والقرى.

وانتظمت العملية الانتخابية في لجان محافظة أسيوط منذ الساعات الأولى لعملية التصويت دون تسجيل أي معوقات أو تأخير في أعمال اللجان.

الشباب يتصدرون المشهد بلجان التصويت بأسيوط 

ورصدت فيتو في بث مباشر الإقبال المتزايد في الساعات الأولى لعملية التصويت بلجان أسيوط وتواجد كبير للشباب الذين تصدروا المشهد خاصة في لجنة الشهيد احمد فايز في حي شرق أسيوط.

492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة بأسيوط 

في سياق متصل أوضح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها لاستقبال لاستقبال 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة وسط إشراف قضائي كامل وحضور أمني مكثف لضمان سير العملية الانتخابية، مؤكدًا جاهزية المحافظة بكافة قطاعاتها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بدأت عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والأحياء، ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

محافظ أسيوط: فتح جميع لجان انتخابات النواب في موعدها دون معوقات

محافظ أسيوط يرفع درجة الاستعداد لانتخابات النواب (فيديو)

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية والخدمية تعمل بكامل طاقتها لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، حيث تم التأكد من توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار الانتخابية، وطفايات الحريق، بالإضافة إلى مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة لتيسير عملية التصويت على المواطنين.

الجريدة الرسمية