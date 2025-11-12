طريقة عمل المجدرة على الطريقة الشامية الأصلية بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل المجدرة، المجدرة من الأكلات الشرقية التقليدية التي تشتهر بها بلاد الشام، وخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وتعد من الوصفات البسيطة والمغذية التي تجمع بين العدس والأرز أو البرغل والبصل المقلي، لتمنح نكهة غنية وطاقة عالية.

وطريقة عمل المجدرة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي من الأكلات القديمة جدًّا التي كانت تعتبر “طعام الفقراء”، لكنها اليوم أصبحت من الوصفات المحبوبة لدى الجميع بفضل طعمها الشهي وفوائدها الكبيرة، وهي تشبه الكشري المصري قليلًا.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل المجدرة.

مكونات عمل المجدرة:

كوب ونصف من العدس البني

كوب من الأرز المصري أو البلدي

3 حبات بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الكمون

ملح حسب الذوق

ماء كافي للسلق حوالي 5 أكواب

رشة فلفل أسود اختياري

طريقة عمل المجدرة

طريقة عمل المجدرة:

اغسلي العدس جيدا بالماء البارد ثم صفيه.

ضعيه في قدر على النار مع حوالي 3 أكواب من الماء واتركيه يغلي لمدة 15 دقيقة حتى يبدأ باللين، لكن لا تجعليه يتهرس.

بعد أن ينضج العدس جزئيا، أضيفي القليل من الملح والكمون ليأخذ النكهة.

في مقلاة واسعة، سخني الزيت جيدا.

أضيفي شرائح البصل وقلبيها باستمرار على نار متوسطة حتى تكتسب لون ذهبي داكن وتميل إلى البني.

خذي جزء من البصل المقلي (حوالي نصف الكمية) واتركيه جانبا للتزيين في النهاية، واحتفظي بالزيت الذي استخدم في قلي البصل لأنه يحتوي على نكهة غنية ستستخدم في الطهي.

أضيفي الأرز المغسول والمصفى إلى قدر العدس بعد أن يلين العدس.

أضيفي ماء حسب الحاجة بحيث يغمر المزيج بمقدار إصبع تقريبا.

ضعي الزيت المستخدم لقلي البصل فوق الأرز والعدس، وحركي المكونات برفق.

غطي القدر واتركي المجدرة على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما ويتشرب النكهات.

بعد أن تنضج المجدرة، اتركيها لترتاح قليلا قبل التقديم.

قدميها في طبق واسع وزيني الوجه بالبصل المقلي الذهبي المقرمش.

تقدم عادة مع اللبن الزبادي أو السلطة العربية أو المخللات لتكمل الطعم.

لنجاح المجدرة، استخدمي عدس بني متوسط الحجم لأنه يحتفظ بقوامه ولا يذوب أثناء الطهي.

يمكنك استبدال الأرز بـ البرغل الخشن لتحضير مجدرة بالبرغل، وهي وصفة سورية شهيرة.

لتحصلي على لون بني غامق جميل، استخدمي القليل من زيت البصل المحروق في نهاية الطبخ.

لا تفرطي في تقليب الأرز بعد نضجه حتى لا تتكسر الحبوب.

يمكن تقديم المجدرة باردة أو دافئة حسب الرغبة.

