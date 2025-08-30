طريقة عمل الكشري المصري، باحترافية زي المحلات

طريقة عمل الكشري المصري، أصبحت من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ستات البيوت، ليس في مصر فقط، بل في الكثير من الدول العربية، فقد ذاع صيته بشكل كبير، حتى أن هناك العديد من محلات الكشري أصبحت موجودة في العديد من الدول العربية لبيع الكشري.



سر طريقة عمل الكشري المصري

في السطور التالية، نقدم كل أسرار طريقة عمل الكشري، في البيت، بشكل احترافي



مكونات عمل الكشري

2 كوب أرز ( مصري )

كوب ونص كوب عدس بجبة

2 كوب شعرية

نص كيلو مكرونة ( مرمرية أو مقصوصة )

نص كيلو مكرونة ( اسباجيتي )

زيت

كمون

ملح

لتزيين الوجه

4 أرغفة عيش شامي ( مقطع مثلثات )

4 بصلات كبار ( يفضل بصل أبيض مقطع جوليان )

ملعقتين كبار نشا ( أو دقيق )

مكونات عمل صلصة الكشري

كيلو طماطم ( حمراء جدااا مكعبات أرباع )

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملعقة كبيرة خل

1 حبة فلفل أحمر ( حار )

1 حبة فلفل رومي ( أحمر )

1 ملعقة كبيرة ثوم ( مفروم ناعم )

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ( ناشفة )

1 ملعقة كبيرة هريسة شطة

ملح ( حسب الرغبة )



دقة الكشري

1 ملعقة كبيرة ثوم ( مفروم ناعم )

1 كوب ماء

نص كوب خل

1 حبة فلفل حار ( أحمر وأخضر مفرومين خشن )

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة

ملح



شطة الكشري

4 ملاعق شطة ( ناعمة )

زيت

نص كوب كبير ( صلصة كشرى )

الحمص

ربع كيلو حمص ( منقوع ليلة )

فصين ثوم ( صحيح )

ماء ( مغلي )

ملح

كمون

طريقة الكشري المصري:

لتحضير البصل ( التقلية )

يقطع البصل جوليان ويرش بالنشا نقلب البصل جيدًا

فى مقلاه عميقه نضع زيت غزير يسخن جيدًا

ثم نقلي البصل عند وصوله للاحمرار المطلوب

يرفع البصل من الزيت ويصفى جيدًا

ويفرد فى مصفاة حتى يجف.

( زيت البصل هنستخدمه فى كل وصفة الكشري )

لسلق المكرونة:

نسلق المكرونة فى ماء مغلى به ملح ( 4/3 )

سلقة ترفع المكرونة وتصفى ( فقط بدون غسل )

نرجع المكرونه فى الحلة مرة أخرى

نضع عليها ثلاث ملعقة من زيت تحمير البصل

تقلب جيدًا ونضعها على نار هادئة ( تكمل التسوية )

ترفع المكرونة وتترك جانبا

العدس

نحضر العدس وينقي ويغسل ويصفى من الماء.

نحضر حله بها ماء كتير مغلى نضع العدس فى الحلة

مع إضافة نصف ملعقة صغيرة كمون وفصين ثوم صحيح

نترك العدس يسلق على نار هادئة ( نسلقه نص تسوية )

يرفع من على النار نتركه جانبا مع بعض من ماء السلق.

تحضير أرز الكشرى

نضع حلة على النار نضع زيت البصل المحمر

ثم نضيف الشعرية نقلب (حتى تحمر دهبي غامق قليل )

ثم ننزل بالأرز المغسول

نقلب حتى يسخن الأرز نضع العدس بماء السلق

نضيف الملح ونضبط الماء عليهم

عندما يغلى نغلق الحلة

ونهدئ النار ونتركه حتى ينضج

بعد النضج نضيف جزء من زيت تحمير البصل الساخن

والبصل المحمر "نقلب جيدا"

ويترك جانبا

صلصة الكشري

فى حله نضع الطماطم والفلفل الحار ونضع عليهم كوب ماء

نرفعهم على النار تسلق الطماطم ونرفع الطماطم وتترك تبرد

نضربها فى الخلاط وتصفى.

فى حله نضع زيت تحمير البصل ثم نضيف نص كمية الثوم

المفروم يقلب حتى يصفر

ثم ننزل بصلصة الطماطم وتقلب جيدًا

ثم نضيف الملح والكمون والكزبرة والهريسة والسكر ( نقلب جيدًا )

ثم نضيف عصير الطماطم ( نقلب ونتركها على نار هادئة تتسبك )

بعد التسبيك نرفع الصلصة من على النار

ثم نضيف الخل وباقى كمية الثوم المفروم ( وتترك جانبًا ).

دقة الكشري

فى حلة نضيف الثوم والفلفل المفروم نقلب

(حتى تظهر رائحة الثوم )

ثم نضيف والملح والكمون والكزبرة ( نقلب جيدًا )

ثم نضيف الماء ويترك (ليغلي غلوة)

ثم نضيف الخل يغلوا قليل وترفع

تقدم فى بوله بجانب الكشري.

شطة الكشري

فى حلة على النار بها زيت تحمير البصل نضيف شطة

يقلب حتى تتحمر نضع صلصة الكشرى وتترك تغلى غلوه

ترفع من على النار وتقدم فى بوله بجانب الكشري.

الحمص

بعد نقع الحمص ليلة يوضع في حلة ويوضع عليه ماء

نرفع الحلة على النار ويترك حتى ينضج الحمص

نضيف الملح والكمون ويترك جانبًا.



العيش المحمر

نقطع العيش مثلثات متوسطة

فى مقلاة بها زيت غزير ساخن نضع العيش ويقلب حتى يصفر فقط.

نرفع العيش من الزيت على طبق مفروش بورق المطبخ

ثم نوزع على العيش المحمص قليل من الملح والكمون.

لتحضير طبق الكشري توضع المكونات بالترتيب التالي:

نضع الأرز بالشعرية، ثم المكرونة، ثم العدس بجبة، ثم الصلصة، ثم الحمص، ثم في النهاية التقلية.

ويوضع العيش المحمر على جوانب الطبق.

وتوضع الدقة والشطة في أطباق صغيرة جانبية.

ثم يقدم على المائدة.

