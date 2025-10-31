طريقة عمل العدس بجبة

العدس بجبة من الأكلات الشعبية المصرية الأصيلة، ويُعد واحدًا من أكثر الأطباق الاقتصادية والمفيدة صحيًا، إذ يجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ وسهولة التحضير.



يعتمد هذا الطبق بشكل أساسي على العدس الأسود المعروف في مصر باسم "العدس بجبة"، والذي يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، والألياف، والحديد، ومجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.



يُعد العدس بجبة خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن وجبة مشبعة وصحية دون تكاليف عالية، كما أنه يناسب النباتيين ومتبعي الأنظمة الصحية.



مكونات العدس بجبة

كوب ونصف من العدس بجبة (العدس الأسود)

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

فصان من الثوم المفروم

كوب أرز مغسول ومصفى (اختياري حسب الرغبة)

3 ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ماء للسلق (حوالي 4 أكواب)

بصلة كبيرة للتقلية

ملعقتان كبيرتان من الزيت لتحمير البصلة

عصير ليمونة (اختياري)

خبز بلدي أو طحينة للتقديم



طريقة تحضير العدس بجبة



نبدأ بغسل العدس جيدًا بالماء للتخلص من أي شوائب، ثم يُصفى ويوضع في قدر على النار مع كمية كافية من الماء. نضيف قليلًا من الكمون أثناء السلق، فهو يساعد على تسهيل الهضم ويمنع الانتفاخ، كما يضفي نكهة مميزة. يُترك العدس على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا، ويستغرق ذلك عادة حوالي 25 إلى 30 دقيقة.

إضافة الأرز (اختياري)

بعض البيوت المصرية تفضّل إضافة كمية قليلة من الأرز ليصبح القوام أكثر كثافة وشكل الطبق غنيًا، بينما يكتفي آخرون بالعدس فقط. إذا قررتِ إضافة الأرز، ضعيه بعد أن ينضج العدس ويُترك على النار حتى يطهو الأرز تمامًا ويتشرب النكهات.

تحضير التقلية

التقلية هي سر نكهة العدس بجبة. نقطع بصلة كبيرة إلى شرائح رفيعة ونحمرها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيًا داكنًا ومقرمشًا. يُضاف نصفها إلى العدس ليمنحه طعمًا ورائحة مميزة، فيما نحتفظ بالنصف الآخر للتزيين على الوجه عند التقديم.

التتبيل النهائي

يُضاف الملح والفلفل حسب الذوق، ويمكن إضافة فص ثوم مفروم أو اثنين في النهاية للحصول على نكهة أقوى، مع عصير الليمون لمن يحب الطعم الحامض المنعش. يُترك العدس على نار هادئة خمس دقائق إضافية ليكتمل التماسك وتندمج النكهات.

طريقة التقديم

يُقدّم العدس بجبة ساخنًا مع الخبز البلدي، ويمكن تقديمه بجانب الطحينة والسلطة الخضراء أو المخلل لإكمال الوجبة. البعض يفضله مع البيض المسلوق ليصبح طبقًا متكاملًا غنيًا بالبروتين، بينما يفضله آخرون مع طبق كشرى منزلي لأنه من الأساس مكون رئيسي فيه.

مكونات العدس بجبة

فوائد العدس بجبة الصحية



العدس بجبة ليس فقط أكلة اقتصادية، لكنه كنز غذائي، فهو يساعد على:

تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة بسبب الألياف

دعم صحة القلب بفضل خلوه من الدهون المشبعة

تقوية الجسم وإمداده بالبروتين النباتي

تحسين مستويات الحديد خاصة لمن يعانون من الأنيميا

تنظيم مستوى السكر في الدم.

نصائح لنجاح الوصفة



يمكن إضافة ملعقة زيت زيتون في النهاية لمذاق أغنى وصحي أكثر.

لا تُكثري من الأرز حتى لا يفقد العدس قوامه وطابعه الأصلي.

إذا كنتِ تفضلينه شوربة، أضيفي المزيد من الماء وقللي الأرز أو لا تضيفيه.

باختصار، العدس بجبة وجبة مثالية لأي منزل؛ اقتصادية، مشبعة، وصحية، وتُعد مثالًا بسيطًا على جمال الأكلات المصرية التي تعتمد على مكونات قليلة ولكنها غنية بالنكهات والفوائد الغذائية. إنها طبق يستحق أن يكون حاضرًا بانتظام على مائدتك، خاصة في أيام الشتاء أو عندما ترغبين في إعداد وجبة سريعة ومشبعة دون مجهود كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.