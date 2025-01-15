الأربعاء 15 يناير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل العدس بجبة، أكلة سريعة التحضير ومغذية

طريقة عمل العدس بجبة
طريقة عمل العدس بجبة

طريقة عمل العدس بجبة، من طرق الأكلات المصرية الشهيرة التي توارثناها عن الأجداد، وهو وجبة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكنه أن يكون وجبة خفيفة عند الشعور بالجوع، دون الخوف من زيادة الوزن.

كما أن طريقة عمل العدس بجبة من الأكلات سريعة التحضير، كما أنه يوفر في الميزانية، وهو اكلة صحية ولذيذة لوجبة الغداء أو العشاء.
 

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وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل العدس بجبة، الوصفة الأصلية التقليدية التي توارثناها عن الأجداد.


مكونات عمل العدس بجبة

كوب من العدس الأسود
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فص ثوم، مفروم
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1/4 كوب من عصير الطماطم
1/4 كوب من الماء
1/4 كوب من الزيت النباتي

العدس بجبة
العدس بجبة

طريقة عمل العدس بجبة خطوة بخطوة

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.
صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.
سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.
أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.
غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.
قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

 

نصائح لوصفة مميزة

يمكنك إضافة المزيد من الخضروات إلى العدس أبو جبة، مثل البطاطس أو الجزر أو الكوسة.
يمكنك أيضًا إضافة بعض التوابل الأخرى إلى العدس أبو جبة، مثل الزنجبيل أو الكركم أو النعناع.

 

طريقة عمل العدس بجبة بالفرن

يمكنك أيضًا تحضير العدس بجبة بالفرن. للقيام بذلك، اتبعي الخطوات التالية:

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.
صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.
سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.
أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.
صبي العدس في طبق فرن.
غطي الطبق بورق الألمنيوم أو غطاء فرن.
اخبزي العدس في فرن محمى على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج العدس.
قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

تعرفي على أهم فوائد العدس بجبة

أشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن العدس بجبة، أو العدس الأسود، هو نوع من البقوليات غني بالعناصر الغذائية وله العديد من الفوائد الصحية، التي تستعرض بعضًا منها:

دعم صحة القلب: يعد العدس بجبة من الأطعمة المليئة بالألياف التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. تعمل الألياف على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العدس بجبة على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

مفيد للهضم: الألياف الغذائية الموجودة في العدس بجبة تحسن حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك. كما أنها تعزز من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، مما يؤدي إلى زيادة امتصاص العناصر الغذائية الضرورية وتحسين عملية الهضم.

مناسب لمرضى السكري: العدس بجبة يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه يفرز السكريات ببطء في الدم، مما يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم. لذلك، يعتبر العدس خيارًا ممتازًا لمرضى السكري، حيث يساعد في تنظيم مستوى السكر وتجنب الارتفاعات المفاجئة.

تعزيز المناعة: العدس بجبة غني بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، وهي ضرورية لصحة الجهاز المناعي. الحديد يساعد في الوقاية من الأنيميا، بينما المغنيسيوم والزنك يساهمان في تعزيز مقاومة الجسم للأمراض.

يساعد في خسارة الوزن: يحتوي العدس بجبة على نسبة عالية من البروتين والألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في تقليل تناول الطعام بين الوجبات. كما أن الأطعمة الغنية بالألياف تعمل على تسريع عملية الهضم وحرق الدهون، مما يجعل العدس خيارًا جيدًا ضمن برامج الحمية الغذائية.

حماية من السرطان: يحتوي العدس بجبة على مواد مضادة للأكسدة مثل الفيتامينات A وC وE، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم. الجذور الحرة هي عوامل يمكن أن تساهم في حدوث الطفرات الخلوية التي تؤدي إلى الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. كما أن تناول العدس بشكل منتظم يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي.

تحسين صحة العظام: يحتوي العدس بجبة على كميات جيدة من الكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان أساسيان للحفاظ على صحة العظام والأسنان. كما أن المغنيسيوم الموجود في العدس يعزز من امتصاص الكالسيوم ويساهم في تقوية العظام.

يدعم صحة الجلد: يحتوي العدس بجبة على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجلد مثل الفيتامين A والزنك. يساعد الفيتامين A في تحسين صحة البشرة والتقليل من التجاعيد والعيوب، بينما الزنك يعزز تجديد خلايا الجلد ويساعد في علاج الجروح والحروق.

 

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