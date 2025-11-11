الأربعاء 12 نوفمبر 2025
89.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 89.5 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.5 % والعرب على 5.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 30 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 149 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 % وسجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.174,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.011,6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

 

تباينت  مؤشرات البورصة  بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف تداولات الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.886 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 40261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 49527 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18190 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

 وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 16085 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4128 نقطة

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.888 تريليون جنيه.

المؤشر إيجى إكس  30

وهبط  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، وتراجع  مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 49782 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 18265 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4414 نقطة.
 

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 16077 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

الجريدة الرسمية