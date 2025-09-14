أخبار الاقتصاد اليوم: هدوء نسبي لأسعار الذهب بالصاغة.. نجيب ساويرس يوجه رسالة للمواطنين بشأن الاستثمار بالذهب والعقارات.. رأس المال السوقي يربح 21 مليار جنيه بالبورصة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

هدوء نسبي لأسعار الذهب بالصاغة

استقرت أسعار الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، بجميع الأعيرة في سوق الصاغة، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39200 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العُيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

سعر الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:

-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).

-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

-العرض والطلب داخل السوق المحلية.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة الماضية حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب في مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر أن الاستثمار في الذهب يعد من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل أنحاء العالم، وزاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار.

الاستثمار بالذهب ولا العقار؟ نجيب ساويرس يوجه رسالة للمواطنين

نصح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس من يرغب في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بعدم التركيز على الذهب وحده أو أي وعاء استثماري بمفرده.

الذهب والعقار والنقد والسندات

وقال ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم: إن أي شخص ميبقاش بنص عاقل ونص مجنون ويحط نصف فلوسه في العقار والنصف الآخر في الذهب".

وأضاف موضحًا أن الأفضل هو تقسيم الفائض المالي إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء:

جزء نقدي متاح لمواجهة أي طارئ أو ضائقة مالية.

ربع للاستثمار في العقار.

ربع في الذهب.

والجزء الأخير في السندات أو الشهادات الادخارية.

التحذير من المخاطرة

وشدد ساويرس على أن الخطأ الأكبر هو وضع الأموال كلها في وعاء واحد، مؤكدًا أن التوزيع المتوازن هو سر الاستثمار الآمن.

الفرصة الأخيرة لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنتهى اليوم الأحد المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات، لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أغسطس 2025، بدون غرامة، حيث قامت الشركة بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أغسطس، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

سداد فاتورة التليفون الأرضي

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الإشتراك عن كل شهر، بحد أقصى 11 شهرًا من بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة، ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة.

الغرفة المصرية الكونغولية: تسهيلات لوجستية وإعفاءات لتعزيز التعاون التجاري

قال محمد عارف، عضو غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية ورئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت، إن مشاركة قطاع الرخام والجرانيت المصري في معرض كينشاسا الدولي (FIKIN) المقرر انعقاده في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2025، تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تواجد المنتجات المصرية في أسواق وسط إفريقيا.

الرخام والجرانيت المصري يشارك بقوة في معرض كينشاسا الدولي

وأوضح عارف أن المعرض يعد فرصة ذهبية للشركات المصرية للتعريف بجودة الرخام والجرانيت المصري، وعرض أحدث التصميمات والتقنيات، بما يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وزيادة معدلات التصدير، فضلًا عن كونه منصة مباشرة للتواصل مع المستوردين والموزعين المحليين في الكونغو الديمقراطية.

محمد عارف: المعرض منصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

وأشار رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت إلى أن الطلب المتزايد على مواد البناء في الكونغو الديمقراطية، نتيجة الطفرة العمرانية ومشروعات البنية التحتية الجارية هناك، يفتح المجال واسعًا أمام الرخام والجرانيت المصري ليكون أحد أهم البدائل المطروحة لتلبية هذه الاحتياجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وفي سياق متصل، أكدت نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية – كينشاسا والمتحدث الرسمي باسم المعرض، أن تنظيم معرض كينشاسا الدولي يأتي في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أنها قررت توفير التسهيلات اللوجستية لتسويق المنتجات المصرية لدى الشركات الكونغولية والموزعين المحليين، بجانب منح إعفاء ضريبي كامل على المعروضات والعينات طوال فترة المعرض.

وأكدت الغرفة حرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وتعزيز وجود المنتج المصري في أسواق إفريقيا، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والكونغولي ويدعم مسيرة التنمية المشتركة.

لتعزيز الصناعة المحلية، قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.

فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم

وأوضح الوزير أن هذه القرارات تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.



وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلي، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

طلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين

وأشار الوزير إلى أن بدء التحقيقات جاء استجابة لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ووفقًا للآليات المنصوص عليها في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فإن المدة الأصلية المقررة لانتهاء التحقيق هي 12 شهرًا، إلا أن فرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم يقتضي عمليًا الانتهاء من إجراءات التحقيق خلال هذه الفترة، مع إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم وجهات نظرها قبل صدور القرارات النهائية.

وأضاف الخطيب أن اتخاذ هذه الخطوة جاء ايضًا استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية.

وأوضح أن القرارات المصرية تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

وشدد الخطيب على أن هذه القرارات تتماشى بالكامل مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، ومع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.



وتجدر الإشارة إلى أن نسب الرسوم المفروضة هي:

* مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة سيف (CIF التكلفة والتأمين والشحن) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن.

* مسطحات الصلب المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيه للطن.

* الصاج المجلفن: 12.16٪ من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيه للطن.

* الصاج الملون: 4.94% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيه للطن.

* البيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب): 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.

البورصة

رأس المال السوقي يربح 21 مليار جنيه بختام تعاملات أول الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التداول اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.508 تريليون جنيه

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 35111 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 43154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 15780 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14420 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 42943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 15702 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14390 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

وزير المالية

المالية: المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص تصل لـ41 مليار جنيه خلال 2025/ 2026

أوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون المشاركة في القطاع الخاص، أن مشاركة الحكومة المصرية في الصندوق الخاص بآلية إعداد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تم إطلاقها بلغت مليون يورو، فيما ساهم البنك الأوروبي بأكثر من 7 ملايين يورو.

وأشار حنورة، إلى مساهمة كل من الحكومة الكورية وجهات أخرى مثل مؤسسة "هيبكا" في هولندا وإسبانيا، ليبلغ الإجمالي 10 ملايين يورو، موضحًا أن هذه المبالغ سيتم تخصيصها لدراسات الجدوى وإعداد المشروعات، بحسب شبكة CNBC عربية.

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

ويجدر التذكير أن وزارة المالية، أعلنت عن إطلاق آلية جديدة لإعداد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وهي الآلية التي ستسمح بإنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين يورو بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بهدف إعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشراكة.

كما أن إجمالي استثمارات عقود الشراكة مع القطاع الخاص في مصر قد بلغت 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024.

وأوضح حنورة، أنه تم بدء العمل بهذه الآلية منذ يونيو 2025 في 3 مشاريع، وهي: مشروع محطة الصرف الصحي في أبو رواش، مشروع تحلية المياه في جنوب العالمين بطاقة 180 مليون متر مكعب يوميًا، وكذلك مشروع معالجة الصرف الصناعي في المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة بالعامرية.

قيمة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص

من جانب آخر، أكد مستشار وزير المالية أن قيمة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ستبلغ خلال العام المالي الحالي 41 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نحو 9 مشروعات أخرى سيتم إطلاقها عقب الحصول على موافقة اللجنة العليا للمشاركة، التي ستنعقد خلال 10 أيام على أقصى تقدير.

وأضاف أن مصر تستهدف بلوغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع خلال العام المالي القادم نحو 70 مليار جنيه، موضحًا أن التركيز حاليا منصب على قطاعات المياه وتحليتها، الصرف الصحي، الصرف الصناعي، المحولات الكهربائية، توزيع الطاقة، تدوير المخلفات الصلبة، إضافة إلى مشروعات في قطاعات أخرى.

وأوضح حنورة، أن الحكومة يمكن أن تشارك القطاع الخاص بطرق مختلفة، مثل إنشاء المصانع والشركات أو المزارع، أو من خلال برنامج الطروحات، أو عبر تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات معينة لحساب الحكومة، كما يمكن أن ترخص للمستثمر تقديم الخدمة للمستهلك مباشرة مع مراقبة آليات التسعير.

وزير قطاع الأعمال يتابع مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة سبل تعزيز الأداء المؤسسي

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة والقيادات التنفيذية بالوزارة، استعرض خلاله مؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية وخطط التطوير المستقبلية في مختلف القطاعات التابعة.

وأكد الوزير أن الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بأمثل صورة تمثل أولوية استراتيجية للوزارة لتعظيم العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة، موجهًا بضرورة مواصلة العمل على تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع كفاءة العاملين بها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطبيق معايير الحوكمة والشفافية

كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن تحديث الهياكل التنظيمية للشركات وتطوير أساليب الإدارة، إلى جانب تطبيق برامج التحول الرقمي مثل أنظمة الـERP لتخطيط موارد المؤسسات، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مشددًا على أهمية الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

تم خلال الاجتماع متابعة موقف الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير أن توسيع هذه الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثلان محركًا رئيسيًا لدعم النمو وتعزيز تنافسية الشركات.

كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات ورفع كفاءة الخدمات بما يسهم في تعزيز مكانة الشركات في الأسواق المحلية والدولية، مجددا التأكيد على ضرورة حسن استغلال الإمكانات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

