أعراض وأسباب أنيميا نقص الحديد، وما هو النظام الغذائي المثالي؟

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو اضطراب شائع في الدم يؤثر على خلايا الدم الحمراء، وتميل الأعراض إلى التطور بمرور الوقت وقد تشمل التعب وضيق التنفس أو تسارع معدل ضربات القلب، ويعالج مقدمو الرعاية الصحية فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد أو الحقن الوريدي ومعالجة أي حالات صحية كامنة.

ما هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو اضطراب شائع في الدم يؤثر في خلايا الدم الحمراء، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم، ويحدث عندما يكون هناك نقص في الحديد في الدم، وعادة ما يكون سببه النزيف، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

عندما لا يكون لدي الشخص ما يكفي من الحديد، لا يستطيع نخاع العظم أن يصنع الهيموجلوبين، وهو الجزيء الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين في الدم، وعندما لا يكون لديه ما يكفي من الهيموجلوبين، لا يستطيع الدم حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

نتيجة لذلك، قد يشعر بالتعب، ويلاحظ شحوب الجلد وبرودة اليدين والقدمين، ويمكن أن يجعله فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يشعر بالدوار أو الدوخة، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر وسرعة في ضربات القلب وضيقًا في التنفس، أو يمكن أن يجعل الشخص يتوق إلى تناول أشياء غير غذائية مثل الثلج أو التراب أو الورق، وهذه كلها علامات على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

تبدأ أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عادةً خفيفة ولكنها تزداد سوءًا بمرور الوقت، ويمكن أن تشمل:

التعب

الصداع

العصبية

تشنجات العضلات

الشحوب

بيكا

ضيق التنفس

ألم اللسان

أظافر اليدين والقدمين على شكل ملعقة (تقوس الظفر)

تسارع القلب

أسباب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

تشمل أسباب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يلي:

فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية أو بسبب أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الارتجاع المريئي أو التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون

سوء الامتصاص، حيث لا يمكن امتصاص الحديد من خلال المعدة (وهذا أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية أو أولئك الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن.)

عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في الأطعمة التي تتناولها

عوامل الخطر للأنيميا الناجمةن عن نقص الحديد

يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأنميا الناجمة عن نقص الحديد إذا كان:

حامل أو أنجبت مؤخرًا

ترضع الطفل رضاعة طبيعية

يتبرع بالدم بشكل متكرر

لديه تاريخ من الجراحة الكبرى (خاصة جراحة الجهاز الهضمي أو إنقاص الوزن)

الحيض (خاصة إذا كانت فترات الحيض غزيرة)

مضاعفات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد أو غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل:

ضباب الدماغ

تأخر النمو أو التطور (عند الأطفال)

أمراض القلب مثل تضخم القلب أو قصور القلب

متلازمة تململ الساقين

ماذا يجب أن تتناول مع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

يمكن زيادة مخزون الحديد في الجسم من خلال تناول نظام غذائي غني بالحديد، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب مراعاتها:

البروتينات الحيوانية: لحم البقر والدواجن والبيض والكبد والأسماك

الخبز والحبوب: خبز القمح الكامل والخبز الأبيض المدعم وخبز الجاودار وحبوب النخالة والحبوب مع القمح

الفواكه: التين والتمر والزبيب

البقوليات: البازلاء والفاصوليا والتوفو والتيمبيه

الخضروات: السبانخ والبروكلي والفاصوليا الخضراء والخضراوات الورقية الداكنة والبطاطس والملفوف والطماطم

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