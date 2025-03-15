السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح لمرضى الأنيميا لصيام آمن في شهر رمضان

مرضى الأنيميا في
مرضى الأنيميا في رمضان.

وجه الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى نصائح لمرضى الأنيميا في شهر رمضان.

ما هى الأنيميا؟

 

وقال إستشاري أمراض الباطنة أن الأنيميا هي نقص قدرة كرات الدم الحمراء على نقل الأكسجين وقد تكون بسبب نقص إنتاجها مثل أنيميا نقص الحديد أو  نقص فيتامين (B12) وأعراضها فقدان الدم نزيف حاد أو مزمن أو بسبب زيادة تكسيرها مثل الأنيميا الوراثية أو المناعية.

وأوضح إستشاري أمراض الباطنة أن مريض الأنيميا يمكن ان يصوم اذا كانت الأعراض  خفيفة يمكن الصيام مع العناية بالغذاء وإذا كانت الأنيميا شديدة وتسبب تعبًا شديدًا أو دوارًا، فقد يحتاج المريض الي الإفطار.

نصائح لمريض الأنيميا في رمضان

مرض الأنيميا 
مرض الأنيميا 

ووجه نصائح لمريض الأنيميا في رمضان منها:

١-تناول أطعمة غنية بالحديد اللحوم، الأسماك، البقوليات).

٢-تعزيز امتصاص الحديد بفيتامين C

٣-تجنب الشاي والقهوة بعد الإفطار مباشرة.

٤-شرب الماء بكمية كافية

 

كانت كشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود 3 حالات يجب على مرضى السكر الإفطار فيها خلال شهر رمضان.

حالات يجب على مريض السكر كسر الصيام 

وتضمنت هذه الحالات:

١- انخفاض جلوكوز الدم لمستوى 70 

٢- ارتفاع جلوكوز الدم لمستوى 300 

٣- ظهور أعراض نقص سكر الدم أو ارتفاعه، أو الجفاف، أو الاعتلال الحاد

تكرار الفحص السكر عند انخفاض سكر الدم 

أوضحت منظمة الصحة العالمية انه إذا انخفض سكر الدم، يجب تكرار  الفحص خلال ساعة.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين
- تناول الوجبات غير الصحية
- الأطعمة المليئة بالسكر

 

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.

6- كثرة تناول المصريون للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.

7- تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار سواء القطايف أو الكنافة والبسبوسة وغيرها خاصة مع استخدام القشطة تزيد دهون الدم وتعمل على ارتخاء في عضلات الجسم ويسبب ضعف عام ودوخة وعدم تركيز وهى مقدمات لزيادة دهون الدم.

8- الاندفاع نحو الطعام دون حساب خاصة وإن لم يكن يحتوى على المكونات الغذائية المثالية منها الكربوهيدرات بنسبة 95% والدهون 35 % والبروتين 15% مع ضرورة تناول الخضراوات طازجة.
 

«الصحة» تعلن انتظام العمل في المعامل المركزية وتقديم خدماتها للجمهور

الصحة تطلق قافلة مجانية بعزبة العمدة في دمياط


9- عدم التمهيد للمعدة والجهاز الهضمي ببداية الهضم والامتصاص لذا يجب تناول حبات تمر فقط دون عصائر ثم أداء صلاة المغرب ثم تناول شوربة دافئة لسان عصفور أو شوفان وبعد ذلك تناول الطعام بأريحية والإكثار من الخس والجرجير والخيار.

10- بلع الطعام بسرعة دون مضغه جيدا يؤثر سلبا على المعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستشاري أمراض الباطنة الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة الدكتور مصطفى محمدى الشاي والقهوة فيتامين B1 فيتامين C كرات الدم الحمراء فيتامين B مصطفي محمدي نقص فيتامين B نقص الحديد ما هي الانيميا

مواد متعلقة

مبادرة بداية، ٣ قوافل طبيبة مجانية لمديرية الصحة فى الإسكندرية

«الصحة» تعلن انتظام العمل في المعامل المركزية وتقديم خدماتها للجمهور

وزير الصحة يكشف موقف إجراء تحاليل السفر للخارج بعد حريق المعامل المركزية

الأكثر قراءة

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

«الدومنة قفلت»، أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

زحام وانتشار للهلال الأحمر، اللحظات الأخيرة قبل انطلاق إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

مائدة إفطار المطرية، الفتيات والسيدات يشاركن المنظمين في إعداد الوجبات والحلوى (فيديو)

صليب وقراءة القرآن وعلم فلسطين، أبرز مشاهد تجهيزات إفطار المطرية 2025 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

الإنسان مسير أم مخير؟ وليه ربنا بيختبرنا وهو عارف النتيجة؟ الشباب يسألون وعلي جمعة يجيب

فتاة تسأل: ليه ربنا يحطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟ رد مفاجئ من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية