الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح للقضاء على أنيميا نقص الحديد في الأطفال (فيديو)

علامات انيميا الحديد،
علامات انيميا الحديد، فيتو

قال الدكتور أحمد نور الدين اخصائي تغذية علاجية بالمعهد القومي للتغذية، لعدسة “فيتو” إن أنيميا نقص الحديد وهي اضطراب الأنيميا الأكثر شيوعًا على مستوي العالم، ويحدث عندما يكون هناك نقص في الحديد في الدم.

أعراض انيميا نقص الحديد

وأضاف أنها تؤدي إلى الشعور بالتعب، كما يلاحظ المريض شحوب الجلد وبرودة اليدين والقدمين، ويمكن أن يجعله فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يشعر بالدوار أو الدوخة، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر وسرعة في ضربات القلب وضيقًا في التنفس، أو يمكن أن يجعل الشخص يتوق إلى تناول أشياء غير غذائية مثل الثلج أو التراب أو الورق، وهذه كلها علامات على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

 

تبدأ أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عادةً خفيفة ولكنها تزداد سوءًا بمرور الوقت، ويمكن أن تشمل:

كيفية زيادة الحديد في الجسم

وأضاف الدكتور أحمد نور الدين أنه يمكن زيادة مخزون الحديد في الجسم من خلال تناول نظام غذائي غني بالحديد، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب مراعاتها:

البروتينات الحيوانية: لحم البقر والدواجن والبيض والكبد والأسماك

الخبز والحبوب: خبز القمح الكامل والخبز الأبيض المدعم وخبز الجاودار وحبوب النخالة والحبوب مع القمح

الفواكه: التين والتمر والزبيب

البقوليات: البازلاء والفاصوليا والتوفو

الخضروات: السبانخ والبروكلي والفاصوليا الخضراء والخضراوات الورقية الداكنة والبطاطس والملفوف والطماطم 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب الأنيميا أعراض فقر الدم الخضراوات الورقية الدواجن والبيض المعهد القومي للتغذية أنيميا نقص الحديد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

مواد متعلقة

أهم فيتامينات يحتاجها الشعر في الشتاء وفوائدها

أسباب الأنيميا عند الأطفال وطرق العلاج

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

فوائد الحديد، يمنح الطاقة ويقلل من خطر الولادة المبكرة

أعراض الأنيميا لدي الأطفال والرضع وطرق الوقاية منها

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

أبرزها الضعف العقلي، 9 أعراض للإصابة بنقص فيتامين B12

الفنان حسن يوسف في حوار نادر مع "فيتو": مبارك اضطهدني فنيًا ورفض تكريمي.. القائمون على الإنتاج مجموعة جهلاء.. عشقت فاتن حمامة ثم كرهتها بسبب صالح سليم.. ولولا الشعراوي لأصبحت متطرفا

الأكثر قراءة

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

آخر تطورات سعر صرف الدولار لحظيًّا في مصر

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

انفعالات هنيدي في وش إجرام، ريم مصطفى في مرمى انتقادات وسخرية الجمهور بسبب سيد الناس

لاعب الزمالك السابق: مواجهة سيراميكا أصعب من مباراة الأهلي

ليه ما نعدلش قانون الميراث؟!، التفرقة بين البنت والولد، حوار مثير بين علي جمعة والشباب

منوعات

المزيد

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

أماكن أثرية وأضرحة زارها المداح في جولته للبحث عن علاج المرض الغامض (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ليه ما نعدلش قانون الميراث؟!، التفرقة بين البنت والولد، حوار مثير بين علي جمعة والشباب

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

علي جمعة: الإسلام يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، والتساوي أمر مخالف للشريعة

المزيد
الجريدة الرسمية