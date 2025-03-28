نصائح للقضاء على أنيميا نقص الحديد في الأطفال (فيديو)

قال الدكتور أحمد نور الدين اخصائي تغذية علاجية بالمعهد القومي للتغذية، لعدسة “فيتو” إن أنيميا نقص الحديد وهي اضطراب الأنيميا الأكثر شيوعًا على مستوي العالم، ويحدث عندما يكون هناك نقص في الحديد في الدم.

أعراض انيميا نقص الحديد

وأضاف أنها تؤدي إلى الشعور بالتعب، كما يلاحظ المريض شحوب الجلد وبرودة اليدين والقدمين، ويمكن أن يجعله فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يشعر بالدوار أو الدوخة، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر وسرعة في ضربات القلب وضيقًا في التنفس، أو يمكن أن يجعل الشخص يتوق إلى تناول أشياء غير غذائية مثل الثلج أو التراب أو الورق، وهذه كلها علامات على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

تبدأ أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عادةً خفيفة ولكنها تزداد سوءًا بمرور الوقت، ويمكن أن تشمل:

التعب

الصداع

العصبية

تشنجات العضلات

الشحوب

ضيق التنفس

ألم اللسان

تسارع القلب

كيفية زيادة الحديد في الجسم

وأضاف الدكتور أحمد نور الدين أنه يمكن زيادة مخزون الحديد في الجسم من خلال تناول نظام غذائي غني بالحديد، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب مراعاتها:

البروتينات الحيوانية: لحم البقر والدواجن والبيض والكبد والأسماك

الخبز والحبوب: خبز القمح الكامل والخبز الأبيض المدعم وخبز الجاودار وحبوب النخالة والحبوب مع القمح

الفواكه: التين والتمر والزبيب

البقوليات: البازلاء والفاصوليا والتوفو

الخضروات: السبانخ والبروكلي والفاصوليا الخضراء والخضراوات الورقية الداكنة والبطاطس والملفوف والطماطم

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