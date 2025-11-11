الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حركة محدودة لرؤساء المدن بالشرقية، والمحافظ يؤكد على الالتزام بالنظافة وإنجاز المشروعات

محافظ الشرقية، فيتو
أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 4010 لسنة 2025 بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن بصفة مؤقتة، شملت تكليف أحمد علي شحاتة ضاحي رئيسًا لمركز ومدينة ديرب نجم، وعمرو مصطفى فتحي رئيسًا لمدينة القنايات، وهشام عبد اللطيف خليل رئيسًا لمدينة منشأة أبو عمر.

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

تحسين أداء الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة والتجميل، والتواجد الميداني المستمر، ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لضمان الإنجاز في المواعيد المحددة.

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية 

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أمس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات 

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أهمية دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات داخل المناطق الصناعية، فضلًا عن التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لتساهم في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.

