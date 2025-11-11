الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم دمياط يتابع سير الدراسة ميدانيًا ويشارك الطلاب أنشطتهم بمدارس العدلية والبستان

مدير تعليم دمياط
مدير تعليم دمياط يتابع سير الدراسة
أجرى  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جولة تفقدية اليوم شملت مدرستي الشيخ عبد الله عامر الابتدائية بنات بقرية العدلية وعاطف شرف الدين الابتدائية المشتركة بقرية البستان التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة وتفعيل الأنشطة الطلابية، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على متابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا.

تفقد الفصول ومتابعة مستوى الطلاب

استهل "عمارة" جولته بتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، حيث أجرى حوارات مباشرة مع التلاميذ لاختبار مستواهم في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالحضور اليومي والاهتمام بالتقييمات الأسبوعية لتحسين الأداء التعليمي.

متابعة سير امتحانات أكتوبر

كما تابع وكيل الوزارة أعمال امتحانات شهر أكتوبر داخل كنترولات المدرستين، مشددًا على ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بسير الامتحانات وضمان الشفافية والدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

اهتمام بالبيئة المدرسية

وفي لفتة تعكس الحرص على تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية، تفقد "عمارة" دورات المياه والمرافق الخدمية داخل المدرستين للتأكد من نظافتها وصلاحيتها، مؤكدًا أن البيئة المدرسية النظيفة جزء لا يتجزأ من نجاح العملية التعليمية.

مشاركة الطلاب الأنشطة الرياضية

ولإضفاء روح إيجابية داخل المدرسة، حرص وكيل الوزارة على مشاركة التلاميذ في الألعاب والأنشطة الرياضية أثناء حصة التربية الرياضية، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والمعلمين، وعكس روح القدوة والتقارب بين القيادات التعليمية وأبنائهم الطلاب.

إشادة بالأداء والانضباط

وفي ختام جولته، أعرب الأستاذ ياسر عمارة عن تقديره لجهود إدارات المدرستين والمعلمين في الحفاظ على انتظام الدراسة ورفع كفاءة الأداء التعليمي، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي شاهده داخل الفصول، ومؤكدًا أن العمل بروح الفريق والإخلاص هو السبيل لتحقيق التميز داخل مدارس دمياط.

