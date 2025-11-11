الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الوادي الجديد، استكمال أعمال رصف وازدواج الطرق ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة

طرق الوادي الجديد،
طرق الوادي الجديد، فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، متابعة أعمال الرصف والتطوير ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والرئيسية بمختلف المراكز وتحقيق السيولة المرورية؛ بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة وازدواج طريق (الشيخ والي – المعصرة) بمركز الداخلة بطول 2 كم، استكمالًا للمرحلة الأولى التي شملت 4 كيلومترات، وذلك بالتوازي مع أعمال الرصف بالأسفلت وترميم القطوعات وصيانة الشوارع الداخلية ودهان المطبات.

وأشار مدير الطرق والنقل بالوادي الجديد، إلى استمرار أعمال رصف الأحياء الداخلية ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة (حي البري)، ومركز باريس وفق خطة زمنية تُقسَّم على مراحل ومناطق متتابعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال الرصف والتطوير اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد تحقيق السيولة المرورية شبكة الطرق الداخلية

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية