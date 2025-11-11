محافظة الوادي الجديد، استكمال أعمال رصف وازدواج الطرق ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، متابعة أعمال الرصف والتطوير ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والرئيسية بمختلف المراكز وتحقيق السيولة المرورية؛ بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة وازدواج طريق (الشيخ والي – المعصرة) بمركز الداخلة بطول 2 كم، استكمالًا للمرحلة الأولى التي شملت 4 كيلومترات، وذلك بالتوازي مع أعمال الرصف بالأسفلت وترميم القطوعات وصيانة الشوارع الداخلية ودهان المطبات.

وأشار مدير الطرق والنقل بالوادي الجديد، إلى استمرار أعمال رصف الأحياء الداخلية ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة (حي البري)، ومركز باريس وفق خطة زمنية تُقسَّم على مراحل ومناطق متتابعة.

