كشف ملابسات واقعة تعدي شخص على ابنة شقيقه بالضرب في القليوبية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على ابنة شقيقه بالضرب المبرح داخل مسكنها بمدينة الخصوص، ما أسفر عن إصابتها بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 3 من الشهر الجاري، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه شقيق زوجها «عامل» بالتعدي على ابنتها حال إقامتها طرفه، فيما قامت شقيقته بإخفاء الواقعة عنها.

بإجراء التحريات من قبل الأمن في القليوبية تبين صحة البلاغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد "تأديبها"، فيما أكدت التحريات عدم اشتراك شقيقته في الاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.