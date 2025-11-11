الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كشف ملابسات واقعة تعدي شخص على ابنة شقيقه بالضرب في القليوبية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على ابنة شقيقه بالضرب المبرح داخل مسكنها بمدينة الخصوص، ما أسفر عن إصابتها بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

القليوبية، إخلاء الأرصفة للمشاة ومصادرة سيارة لبيع المنتجات الغذائية دون تراخيص بغرب شبرا الخيمة

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 3 من الشهر الجاري، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه شقيق زوجها «عامل» بالتعدي على ابنتها حال إقامتها طرفه، فيما قامت شقيقته بإخفاء الواقعة عنها.

بإجراء التحريات من قبل الأمن في القليوبية تبين صحة البلاغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد "تأديبها"، فيما أكدت التحريات عدم اشتراك شقيقته في الاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الامنية بالقليوبية قسم شرطة الخصوص غرب شبرا الخيمة مدينة الخصوص

مواد متعلقة

القليوبية، إخلاء الأرصفة للمشاة ومصادرة سيارة لبيع المنتجات الغذائية دون تراخيص بغرب شبرا الخيمة

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

تموين القليوبية يضبط 51 مخالفة بالمخابز والأسواق في 4 مدن

التحفظ على 2.5 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل تداوله بالأسواق في القليوبية

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية