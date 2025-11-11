الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

النقل توقع اتفاقية تشغيل قطار حارس النيل لتقديم خدمات سياحية فاخرة

مؤتمر النقل الذكي
مؤتمر النقل الذكي
18 حجم الخط

وقعت وزارة النقل، من خلال الهيئة القومية للسكك الحديدية، اتفاقية مع شركة أرسينال الإيطالية لتشغيل خدمة القطار السياحي الفاخر تحت اسم "قطار حارس النيل"، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025 المقام بمركز المنارة.

ويهدف المشروع إلى تقديم رحلات سياحية فاخرة على متن القطار ترتقي لمستوى الخدمات الفندقية، ليكون بمثابة فندق متحرك يشبه الرحلات النيلية التقليدية، حيث يتوقف القطار عند المواقع السياحية للسماح للركاب بزيارة المعالم ثم استكمال الرحلة.

مواصفات قطار حارس النيل

وأوضح المسؤولون أن قطار حارس النيل يتميز بتصميم داخلي وخارجي يجسد حضارة مصر ويطبق المواصفات العالمية، ويتكون من 15 عربة و40 كابينة مقسمة إلى ثلاث فئات: ديلوكس، جناح، وجناح فاخر، بسعة إجمالية تصل إلى 80 راكبًا، ما يوفر تجربة فريدة من نوعها على متن القطار.

رحلات سياحية فاخرة بوسائل الراحة والرفاهية

ويستهدف المشروع تطوير أول أسطول سياحي فاخر من القطارات في مصر مشابهًا لفكرة الرحلات النيلية، مع توفير خدمات ترفيهية وفندقية عالية المستوى، ليتمكن الركاب من الاستمتاع بالمعالم السياحية والتاريخية المصرية أثناء تنقلهم بين المدن برفاهية وأريحية كبيرة.

ومن المتوقع أن يكون لقطار "حارس النيل" تأثير إيجابي ملموس على القطاع السياحي المصري، من خلال جذب السياح للاستمتاع بالمواقع الثقافية والطبيعية في مصر، وتقديم تجربة سياحية متميزة تجمع بين الفخامة والراحة والترفيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الخدمات الفندقية الهيئة القومية مؤتمر النقل الذكي قطار حارس النيل

مواد متعلقة

تداول 12 ألف طن و600 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل يشهد اليوم اتفاقية توسعة محطة حاويات شرق بورسعيد

كامل الوزير: العلاقة بين النقل والصناعة تكاملية ولا يمكن الفصل بينها

وزير النقل القطري: نسعى لتوسيع التعاون مع مصر

مؤتمر النقل الذكي يناقش محاور التجارة العالمية والإقليمية بحضور 7 وزراء

وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني يشيد بتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية

رئيس "أوراسكوم": شبكة القطارات السريعة ستؤدي إلى نقلة نوعية في قطاع السياحة

تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية