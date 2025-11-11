النقل توقع اتفاقية تشغيل قطار حارس النيل لتقديم خدمات سياحية فاخرة

18 حجم الخط

وقعت وزارة النقل، من خلال الهيئة القومية للسكك الحديدية، اتفاقية مع شركة أرسينال الإيطالية لتشغيل خدمة القطار السياحي الفاخر تحت اسم "قطار حارس النيل"، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025 المقام بمركز المنارة.

ويهدف المشروع إلى تقديم رحلات سياحية فاخرة على متن القطار ترتقي لمستوى الخدمات الفندقية، ليكون بمثابة فندق متحرك يشبه الرحلات النيلية التقليدية، حيث يتوقف القطار عند المواقع السياحية للسماح للركاب بزيارة المعالم ثم استكمال الرحلة.

مواصفات قطار حارس النيل

وأوضح المسؤولون أن قطار حارس النيل يتميز بتصميم داخلي وخارجي يجسد حضارة مصر ويطبق المواصفات العالمية، ويتكون من 15 عربة و40 كابينة مقسمة إلى ثلاث فئات: ديلوكس، جناح، وجناح فاخر، بسعة إجمالية تصل إلى 80 راكبًا، ما يوفر تجربة فريدة من نوعها على متن القطار.

رحلات سياحية فاخرة بوسائل الراحة والرفاهية

ويستهدف المشروع تطوير أول أسطول سياحي فاخر من القطارات في مصر مشابهًا لفكرة الرحلات النيلية، مع توفير خدمات ترفيهية وفندقية عالية المستوى، ليتمكن الركاب من الاستمتاع بالمعالم السياحية والتاريخية المصرية أثناء تنقلهم بين المدن برفاهية وأريحية كبيرة.

ومن المتوقع أن يكون لقطار "حارس النيل" تأثير إيجابي ملموس على القطاع السياحي المصري، من خلال جذب السياح للاستمتاع بالمواقع الثقافية والطبيعية في مصر، وتقديم تجربة سياحية متميزة تجمع بين الفخامة والراحة والترفيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.