خارج الحدود

على كرسى متحرك، رئيس الوزراء العراقي يصطحب والدته للانتخابات (فيديو)

السودانى ووالدته،
السودانى ووالدته، فيتو
أدلى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بصوته في الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث حضر إلى المركز الانتخابي مصطحبا والدته وهو يدفعها بعربة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وصول السوداني برفقة والدته إلى مركز الاقتراع

وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وصول السوداني برفقة والدته إلى مركز الاقتراع.


وفتحت، الثلاثاء، مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية السادسة لـ العراق لاختيار برلمان جديد مكون من 329 عضوا، في ظل توترات إقليمية مرتفعة وصراع على الاستقرار في البلاد.

 

 النتائج الأولية للإنتخابات العراقية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز

وستبقى المراكز مفتوحة من الساعة 07:00 صباحا وحتى السادسة مساء، ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 7700 مرشح، مع تخصيص ربع المقاعد للنساء.

