حركة تنقلات مفاجئة بين رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بمحافظة الشرقية

إعادة تنظيم العمل
إعادة تنظيم العمل بين رؤساء المدن ونوابهم بالشرقية، فيتو

في قرار مفاجئ من محافظ الشرقية، تم اليوم السبت الموافق الأول من نوفبر، نقل أحمد علي شحاتة ضاحي من رئيس حي أول الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات، وعبد العاطي عبد الفتاح علي من رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، للعمل بوظيفة رئيس حي أول الزقازيق، وعمرو مصطفي محمد رئيس مدينة صان الحجر القبلية للعمل بوظيفة رئيس مدينة منشأة أبو عمر.

محافظ الشرقية يتفقد مشروعات رصف وتطوير الطرق بالقنايات والحسينية

كما تم أيضا نقل عاطف صالح عبده محمد رئيس مدينة منشأة أبو عمر للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، ومحمد عبد المنعم رمضان  نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة فاقوس.

 

جاء ذلك بـالقرار رقم  3888  لسنة 2025 م؛ بهدف إعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بدائرة المحافظة، وذلك لتحسين جودة العمل وحصول المواطن على خدمة متميزة والذى أصدره المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية.  

اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن 

وعقب صدور القرار، حرص محافظ الشرقية على عقد اجتماع مع رؤساء مدن القنايات ومنشأة أبو عمر وحي أول الزقازيق، في حضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك للتأكيد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولًا بأول.

وزير الصحة يبحث مع محافظ الشرقية التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة

ضرور التواجد بالشارع والالتحام بالمواطنين 

وشدد المحافظ على  ضرورة خلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

