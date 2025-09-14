الأحد 14 سبتمبر 2025
محافظ دمياط يفتتح مدارس جديدة بالزرقا والسرو

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح مدارس جديدة بالزرقا والسرو استعدادًا للعام

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عددًا من المدارس التي شهدت أعمال توسعات وتطوير وإحلال جزئي بنطاق مركزي الزرقا والسرو، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، بتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.

مشاركة القيادات التنفيذية

 

شارك في الجولة الافتتاحية المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وفايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

توسعات مدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة

استهل المحافظ جولته بإزاحة الستار عن مشروع توسعات مدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة، المقامة على مساحة 4071.25 متر مربع.
 

تم إنشاء 12 فصلًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفصول إلى 24 فصلًا دراسيًا، تستوعب نحو 619 طالبًا بمتوسط كثافة 26 طالبًا بالفصل.

 

تطوير مدرسة بنات السرو الإعدادية

 

كما افتتح المحافظ مدرسة بنات السرو الإعدادية، بعد أعمال الإحلال الجزئي والتطوير، حيث تقع على مساحة 237.53 متر مربع.


شملت الأعمال إنشاء 13 فصلًا جديدًا ليصبح إجمالي الفصول 21 فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 670 طالبة بمتوسط كثافة 32 طالبة بكل فصل.

 

افتتاح مدرسة دياب مبروك الإعدادية

واستكمل المحافظ جولته بافتتاح مدرسة دياب مبروك الإعدادية بالكاشف الجديد بمركز الزرقا، المقامة على مساحة 1948.65 متر مربع.
 

شهدت المدرسة أعمال تطوير للمبنى القائم وإنشاء 7 فصول إضافية ليصل الإجمالي إلى 9 فصول، تستوعب 326 طالبًا بمتوسط كثافة 36 طالبًا بالفصل.

 

دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة

 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ التجهيزات داخل المدارس الثلاث، وأشاد بالمستوى التنفيذي وجودة الأعمال وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية.


وأكد الدكتور الشهابي أن قطاع التعليم في دمياط شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، من خلال تنفيذ مشروعات التطوير والإحلال والتجديد لعدد كبير من المدارس، مما ساهم في تقليل الكثافة داخل الفصول وتحسين مستوى التحصيل الدراسي.


وأشار إلى أن المحافظة حريصة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين بما يحقق أقصى استفادة من اليوم الدراسي.

