محافظات

وفد من التربية والتعليم يتفقد مدارس دمياط مع انطلاق الدراسة

وفد وزاري رفيع يتفقد مدارس دمياط مع انطلاق العام الدراسي

استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وفدًا من وزارة التربية والتعليم، برئاسة المهندس علي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وبرفقته الدكتور تامر الجزار، من مكتب متابعة وزير التربية والتعليم.

وجاءت الزيارة بالتنسيق مع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لمتابعة انتظام الدراسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، وضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

جولة تفقدية في إدارة الزرقا التعليمية

شملت الجولة عددًا من مدارس إدارة الزرقا التعليمية، حيث تفقد الوفد مدرسة الإمام ناصف الثانوية، مدرسة الجمهورية الابتدائية والإعدادية بنين، ومدرسة الزرقا الابتدائية. وركزت على التأكد من مدى استعداد المدارس من مختلف الجوانب التعليمية والإدارية والخدمية.

اهتمام بالتجهيزات والبيئة التعليمية

حرص الوفد على متابعة تجهيزات الفصول ومدى ملاءمتها للعملية التعليمية، إضافة إلى متابعة أعمال الصيانة والدهانات والنظافة، فضلًا عن تفقد أعمال التشجير وتجميل الأفنية المدرسية بما يوفر بيئة جاذبة وصحية للطلاب.

تسليم الكتب وكثافة الفصول

كما تضمنت الجولة متابعة عملية تسليم الكتب الدراسية للطلاب في المراحل المختلفة، والاطمئنان على انتظامها، بجانب رصد كثافة الفصول لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة دون تكدس.

متابعة ميدانية من وزارة التعليم
متابعة ميدانية من وزارة التعليم

حوار مباشر مع الطلاب

وخلال تفقد مدرسة الإمام ناصف الثانوية، أجرى المهندس علي عبد الرؤوف حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا الجديد، حيث ناقش معهم الفروق بينه وبين النظام القديم، موضحًا المزايا التي يحققها في إطار تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

رسالة تؤكد التفاعل والتطوير

وأظهرت الجولة حرص وزارة التربية والتعليم على إشراك الطلاب في فهم وتقبل التغييرات الحديثة، والتأكيد على أن تطوير التعليم لا يقتصر على المناهج والتجهيزات فقط، بل يمتد ليشمل وعي الطلاب ومشاركتهم الفاعلة في المستقبل التعليمي.

