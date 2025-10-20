مدير تعليم دمياط يوجه بالاستعداد الجاد لامتحانات شهر أكتوبر

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعا موسعا ومهما مع موجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية بالمحافظة، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات شهر أكتوبر، والمقرر عقدها خلال الفترة من الأحد 26 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر الجاري.

مناقشة شاملة لضوابط الامتحانات وآليات التنفيذ

شهد الاجتماع حضور الدكتورة رحاب البراشي، مدير عام التعليم العام بالمديرية، حيث تركزت المناقشات حول آليات سير أعمال الامتحانات وضوابطها في جميع المراحل الدراسية، بما يضمن تحقيق الانضباط والشفافية داخل اللجان.

«عمارة»: الأسئلة في متناول الطالب المتوسط وتركز على الفهم لا الحفظ

وأكد وكيل الوزارة أنه أصدر توجيهات واضحة لموجهي المواد ومديري المراحل التعليمية، بضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات في متناول الطالب المتوسط، وأن تراعي طبيعة المناهج المقررة خلال الفترة الدراسية التي تغطيها الاختبارات.

وشدد على أهمية أن تقيس الأسئلة الفهم والتحصيل العلمي بعيدًا عن التعقيد أو الخروج عن المقررات المحددة، مؤكدًا أن امتحانات الشهور ليست وسيلة للتعجيز، بل لتقييم الأداء وتحديد مستوى الاستيعاب الفعلي للطلاب.

تقييم مستمر لتصحيح المسار التعليمي

وأوضح «عمارة» أن الهدف من امتحانات الشهور هو قياس مدى استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية، وتقديم تغذية راجعة دقيقة تساعد المعلمين والطلاب على تصحيح المسار وتحسين مستوى الأداء، مؤكدًا أن عملية التقييم الشهرية جزء أساسي من خطة تطوير التعليم بالمحافظة.

تأكيد على الانضباط ومنع الغش وتوفير بيئة مناسبة للطلاب

كما ناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية والرقابية للعملية الامتحانية، حيث تم التشديد على توفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب داخل اللجان، ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالحياد والعدالة في التصحيح ورصد الدرجات أولًا بأول، لضمان المصداقية والشفافية في النتائج.

تنسيق كامل بين المراحل لتحقيق تكافؤ الفرص

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التنسيق المستمر بين موجهي المواد ومديري المراحل التعليمية لتوحيد معايير وضع الامتحانات وتوزيعها بشكل متوازن، وضمان تغطية جميع أجزاء المنهج المقرر.

خطة متكاملة لضمان انضباط العملية التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة شاملة لضمان انضباط العملية التعليمية منذ بدايتها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع متابعة دورية لجميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالامتحانات لضمان سيرها بكل انضباط وشفافية وعدالة.

