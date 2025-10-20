الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم دمياط يوجه بالاستعداد الجاد لامتحانات شهر أكتوبر

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعا موسعا ومهما مع موجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية بالمحافظة، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات شهر أكتوبر، والمقرر عقدها خلال الفترة من الأحد 26 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر الجاري.

مناقشة شاملة لضوابط الامتحانات وآليات التنفيذ

شهد الاجتماع حضور الدكتورة رحاب البراشي، مدير عام التعليم العام بالمديرية، حيث تركزت المناقشات حول آليات سير أعمال الامتحانات وضوابطها في جميع المراحل الدراسية، بما يضمن تحقيق الانضباط والشفافية داخل اللجان.

«عمارة»: الأسئلة في متناول الطالب المتوسط وتركز على الفهم لا الحفظ

وأكد وكيل الوزارة أنه أصدر توجيهات واضحة لموجهي المواد ومديري المراحل التعليمية، بضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات في متناول الطالب المتوسط، وأن تراعي طبيعة المناهج المقررة خلال الفترة الدراسية التي تغطيها الاختبارات.

وشدد على أهمية أن تقيس الأسئلة الفهم والتحصيل العلمي بعيدًا عن التعقيد أو الخروج عن المقررات المحددة، مؤكدًا أن امتحانات الشهور ليست وسيلة للتعجيز، بل لتقييم الأداء وتحديد مستوى الاستيعاب الفعلي للطلاب.

تقييم مستمر لتصحيح المسار التعليمي

وأوضح «عمارة» أن الهدف من امتحانات الشهور هو قياس مدى استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية، وتقديم تغذية راجعة دقيقة تساعد المعلمين والطلاب على تصحيح المسار وتحسين مستوى الأداء، مؤكدًا أن عملية التقييم الشهرية جزء أساسي من خطة تطوير التعليم بالمحافظة.

وكيل الوزارة يجتمع مع  موجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية بدمياط
وكيل الوزارة يجتمع مع  موجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية بدمياط

تأكيد على الانضباط ومنع الغش وتوفير بيئة مناسبة للطلاب

كما ناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية والرقابية للعملية الامتحانية، حيث تم التشديد على توفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب داخل اللجان، ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالحياد والعدالة في التصحيح ورصد الدرجات أولًا بأول، لضمان المصداقية والشفافية في النتائج.

تنسيق كامل بين المراحل لتحقيق تكافؤ الفرص

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التنسيق المستمر بين موجهي المواد ومديري المراحل التعليمية لتوحيد معايير وضع الامتحانات وتوزيعها بشكل متوازن، وضمان تغطية جميع أجزاء المنهج المقرر.

خطة متكاملة لضمان انضباط العملية التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة شاملة لضمان انضباط العملية التعليمية منذ بدايتها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع متابعة دورية لجميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالامتحانات لضمان سيرها بكل انضباط وشفافية وعدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الخريطة الزمنية الطالب المتوسط المراحل التعليمية النظام العام للامتحانات خطة تطوير التعليم مراحل التعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

خبراء التوكاتسو اليابانيون في زيارة لمدارس دمياط لتقييم تجربة التعليم المبتكر (صور)

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

أخبار الاقتصاد اليوم: انهيار سعر الذهب وارتفاع الفضة.. وزير المالية: مرونة القطاع الخاص يدفعنا لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والضريبي.. المركزي الفلبيني يخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ

مقاتلون ضد النازية الجديدة.. قائمة الشرف لنبلاء السياسة حول العالم.. رفضوا العدوان على غزة.. اعتبروه هولوكوست جديدا وإعادة لمحرقة هتلر.. وساندوا الحق الفلسطيني دون مساومات أو خوف

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمينة الفتوى توضح فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى (فيديو)

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية