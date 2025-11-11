اليوم، تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

18 حجم الخط

يشيع اليوم جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد صلاة الظهر من محل سكنه، حيث ستقام الجنازة بمسجد ناصر بمنطقة إمبابة بالجيزة، على أن يُوارى الثرى في مقابر الأسرة.

صفحة إسماعيل الليثي على فيس بوك كتبت: “الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد ناصر بإمبابة عند نفق إمبابة، والبقاء والدوام لله”.

رحيل إسماعيل الليثي

وكان المطرب الراحل قد توفي أمس بعد تعرضه لحادث سير مؤلم منذ أيام، نُقل على إثره إلى مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا.

وغادر قبل قليل جثمان الفنان الشعبي إسماعيل الليثي مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، متجهًا إلى القاهرة، داخل سيارة تكريم الموتى، استعدادًا لتشييع الجنازة.



يأتي ذلك بعد وفاته متأثرًا بإصابته في الحادث المروري الذي تعرض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي.

وفاة إسماعيل الليثي

وخيم الحزن على الوسط الفني الشعبي، عقب الإعلان عن وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، متأثرًا بإصابته.

وكشف أحد المقربين من إسماعيل الليثي أنه منذ دخوله المستشفى لم يفق إلا دقيقة واحدة فقط، ردد فيها اسم نجله الراحل، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ودخلت زوجته شيماء سعيد في نوبة بكاء شديدة فور تأكيد خبر الوفاة، وسط محاولات من الأهل والأقارب لتهدئتها، بعد أن كانت تتمسّك بالأمل في تحسّن حالته خلال الأيام الماضية.

