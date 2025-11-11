الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على رد فعل دينا الشربيني بعد بيان انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

دينا الشربيني، فيتو
دينا الشربيني، فيتو
18 حجم الخط

بعدما ارتبط اسمها بشائعات عدة في الآونة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بوجود علاقة عاطفية تربطها بالفنان كريم محمود عبد العزيز، وبعدما قام الأخير بتبرئتها من خلال بيان نشره على حسابه على انستجرام أكد فيه بأنها لا علاقة لها بانفصاله عن زوجته، حرصت الفنانة دينا الشربيني على عدم التعليق على كل هذه الأمور وقررت الترويج لأحدث أعمالها الدرامية وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام.

حيث روجت دينا الشربيني عبر خاصية الاستوري لمسلسلها الرمضاني المقبل مع الفنان آسر ياسين والذي يحمل اسم “اتنين غيرنا”.

كريم محمود عبد العزيز يبريء دينا الشربيني ويكشف: الطلاق شرع ربنا

خرج الفنان كريم محمود عبد العزيز عن صمته، فيما يتعلق بالشائعات التي طالته هو وزوجته آن رفاعي مؤخرا، وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب كريم:"الطلاق شرع ربنا أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير.. ومهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم.. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتب لها كده. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين.. أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده، لكن دي إرادة ربنا".

وحرص كريم محمود عبد العزيز على نفي ضلوع أي شخص في الخلافات التي وقعت بينه وبين زوجته وكتب “ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا، لا من قريب ولا من بعيد.. البيوت أسرار.. وماكنتش أفضل تمامًا أتكلم عن حياتي الشخصية، احترامًا لكل الأطراف.. لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم محمود عبد العزيز دينا الشربيني كريم محمود عبد العزيز وزوجته

مواد متعلقة

منصة Watch It تروج لمسلسل 2 قهوة

الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان

تعرف على موعد طرح فيلم "الهوى سلطان" على منصة شاهد

مخرجة شهيرة، من هي ميرا ناير والدة عمدة نيويورك الجديد؟

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

"معلومات الوزراء" يكشف تكلفة التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة

القبض على فتاتين سرقتا هاتف موظف أمن بالجيزة

اليوم، تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

سعر الدينار الأردني يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية