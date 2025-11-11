يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل 2 قهوة

18 حجم الخط

ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض المسلسل الجديد 2 قهوة، الذي يجمع عددا من النجوم وتشهد أحداثه كثيرا من المفاجآت.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام علي، محسن محيى الدين، مى القاضى، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى، معتز حسين وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

يجسد الفنان أحمد فهمي في مسلسل 2 قهوة شخصية أستاذ جامعي يقدم برنامجًا تلفزيونيًا، ويعيش خلال الأحداث سلسلة من التحديات على المستويين المهني والعاطفي، حيث يجد نفسه في خضم قصة حب جديدة تجمعه بمرام علي، تقلب موازين حياته رأسًا على عقب، قبل أن تظهر طليقته، التي تؤدي دورها مي القاضي، لتعيد فتح جراح الماضي، وتنشأ من جديد رحلة مشاعر متشابكة ومعقدة.

ومن المقرر أن يعرض العمل على قناة dmc ومنصة watch it الرقمية، وكذلك منصة يانجو بلاي.

منصة Watch It تروج لمسلسل 2 قهوة

وروجت منصة WATCH IT لمسلسل 2 قهوة الذي سيعرض قريبا من خلالها، حيث نشرت بوستر العمل الرسمي والذي يجمع أحمد فهمي ومرام علي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء البوستر مصحوبًا بتعليق: “قصة حب بدايتها ٢ قهوة.. ياترى نهايتها هتكون إيه؟”.

أحمد فهمي يروج لمسلسل ٢ قهوة

وروج الفنان أحمد فهمي لأحدث أعماله الدرامية مسلسل 2 قهوة، والمقرر عرضه قريبًا على منصة يانجو بلاي.

ونشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام برومو المسلسل الذي تشاركه فيه الفنانة مرام علي وكتب: "مقهى ٢ قهوة بيتحول لمعركة عاطفية ودرامية بين قلبين.. بطولة أحمد فهمي ومرام علي ٢ قهوة قريبا على يانجو بلاي".



