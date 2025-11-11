الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

إسماعيل الليثي، فيتو
شيعت، منذ قليل، جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة بالجيزة، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر الأسرة. 

وحرص مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الفنانين مثل سعد الصغير وعصام شعبان الرحيم وعبد الباسط حمودة على الحضور.

رحيل إسماعيل الليثي

وكان المطرب الراحل توفي، أمس، بعد تعرضه لحادث سير مؤلم منذ أيام، نُقل على إثره إلى مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا.


وفاة إسماعيل الليثي

وخيم الحزن على الوسط الفني الشعبي، عقب الإعلان عن وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، متأثرًا بإصابته.

وكشف أحد المقربين من إسماعيل الليثي أنه منذ دخوله المستشفى لم يفق إلا دقيقة واحدة فقط، ردد فيها اسم نجله الراحل، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ودخلت زوجته شيماء سعيد في نوبة بكاء شديدة فور تأكيد خبر الوفاة، وسط محاولات من الأهل والأقارب لتهدئتها، بعد أن كانت تتمسّك بالأمل في تحسّن حالته خلال الأيام الماضية.

