الحلم أصبح فاجعة، حكاية إسماعيل الليثي من سلم الشهرة إلى طريق الموت بالمنيا (صور)

في فجر حزين من أيام محافظة المنيا، لم يكن أحد يتخيل أن نجم الأغنية الشعبية إسماعيل الليثي سيختتم رحلته بهذه المأساة، على طريقٍ لطالما عبره مئات المرات في طريقه إلى حفلاته ومحبيه، قبل أن يتحول فجأة إلى طريق النهاية.

بدأت القصة قبل أيام قليلة، حين كانت سيارة الليثي تقله مع أسرته وعدد من أصدقائه على الطريق الصحراوي الشرقي، في اتجاه القاهرة.

فقدت السيارة توازنها فجأة

كانت الأجواء هادئة، وضحكات الأطفال تملأ السيارة، قبل أن تنقلب اللحظة رأسًا على عقب.. فقدت السيارة توازنها فجأة، لترتطم بعنف وتتحطم في مشهد مأساوي لم يحتمل قلب أحد ممن شاهدوه.

نقل الفنان الشعبي إلى مستشفى ملوي

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث المروع أسفر عن وفاة أربعة من أسرة واحدة كانوا برفقة الليثي، بينهم أطفال، فيما نقل الفنان الشعبي إلى مستشفى ملوي التخصصي في حالة خطرة، وتم وضعه داخل غرفة العناية المركزة.

غيبوبة متقطعة

داخل المستشفى، عاش الأطباء ساعاتٍ من القلق المتواصل في محاولة لإنقاذ حياته، خضع لجلسات غسيل كلوي بعد فشل وظائف الكلى، ودخل في غيبوبة متقطعة، بينما كانت عائلته ومحبيه يترقبون أي بارقة أمل.

هاتولي ضاضا

وكانت آخر كلماته قبل أن يغيب عن الوعي – وفقًا لما رواه نجل خاله – “هاتولي ضاضا”، في إشارة إلى أحد المقربين منه، وكأن قلبه كان يستشعر الوداع.

مرت الأيام ثقيلة، والأنباء تتوالى بين أملٍ وخوف، حتى جاء فجر اليوم الذي خيّم فيه الحزن على قلوب الجميع، حين أعلن الفريق الطبي وفاة الفنان إسماعيل الليثي متأثرًا بإصاباته البالغة.

في الساعات التالية، تجمهر المئات أمام مستشفى ملوي التخصصي، بين محبين وجيران وأصدقاء، ووجوه باكية تودع فنانا بسيط أحبه الناس لروحه الطيبة وصوته الشعبي القريب من القلب.

كان طيب وبيحب الناس

وخارج المستشفى، وقفت سيارة نقل الموتى استعدادًا لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه، وسط أجواء من الصمت والدموع، فيما علت أصوات الدعاء: “الله يرحمه، كان طيب وبيحب الناس”.

رحل إسماعيل الليثي تاركًا وراءه رحلة قصيرة في الفن، لكنها مليئة بالإنسانية والبساطة، وذكرى لن تُنسى لكل من عرفه أو سمع صوته في لحظات الفرح.

وهكذا تحولت لحظة على الطريق من مشهد عادي في حياة فنانٍ صاعد، إلى فصلٍ درامي مؤلم يودّع فيه عشاقه نجمًا رحل وهو ما زال في منتصف الطريق.

