يغوص في أعماق النفس البشرية، تفاصيل مسلسل حالات نادرة

تستعد منصة شاهد لطرح أحدث أعمالها الأصلية الدرامية خلال أيام، وهو المسلسل السعودي حالات نادرة المصنف أكشن والمليء بالتشويق والإثارة.

موعد بدء عرض مسلسل حالات نادرة

وينطلق عرض مسلسل حالات نادرة يوم الخميس 20 نوفمبر حصريًا عبر المنصة.

المسلسل يقدم تجربة مختلفة ضمن إنتاجات شاهد الأصلية حيث يجمع بين الأكشن والدراما الإنسانية في قالب مشوق يكشف عن قصص غير اعتيادية وشخصيات تواجه مواقف استثنائية في عالم مليء بالغموض والتحديات حيث أن العمل ينتمي إلى عالم الرعب النفسي.

مسلسل حالات نادرة

المسلسل مكون من 10 حلقات فقط، وهو مقتبس من سلسلة روايات للكاتب الكويتي عبد الوهاب السيد الرفاعي، وتدور أحداثها حول طبيب نفسي يتعامل مع حالات غريبة تتحدى المنطق والعقل البشري، في مزيج يجمع بين الرعب، والخيال العلمي، والدراما النفسية الواقعية.

ويشارك في بطولة المسلسل فهد البتيري، هيلدا ياسين، مروة محمد، بدر محسن، مريم عبد الرحمن، ريم صفية، جود السفياني، مريم الغامدي، ومرزوق الغامدي، ومن إخراج حامد أقصاص.

يعتمد المسلسل على فكرة الحلقات المنفصلة المتصلة، إذ تضم كل حلقة ضيف شرف جديدا يقدم حالة مختلفة يتعامل معها الطبيب النفسي بطل العمل، لتكشف كل قصة عن جانب خفي من النفس البشرية في أجواء مشوقة ومليئة بالغموض.

