خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

غادر قبل قليل جثمان الفنان الشعبي إسماعيل الليثي مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، متجهًا إلى القاهرة، داخل سيارة تكريم الموتى، استعدادًا لتشييع الجنازة.

خروج جثمان الفنان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي



يأتي ذلك بعد وفاته متأثرًا بإصابته في الحادث المروري الذي تعرض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي.

جثمان الفنان إسماعيل الليثي

ومن المقرر تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسقط رأسه بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة عقب صلاة الظهر.

