الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

جثمان الفنان إسماعيل
جثمان الفنان إسماعيل الليثي
18 حجم الخط

غادر قبل قليل جثمان الفنان الشعبي إسماعيل الليثي مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، متجهًا إلى القاهرة، داخل سيارة تكريم الموتى، استعدادًا لتشييع الجنازة.

خروج جثمان الفنان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي 


يأتي ذلك بعد وفاته متأثرًا بإصابته في الحادث المروري الذي تعرض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي.

جثمان الفنان إسماعيل الليثي 

ومن المقرر تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسقط رأسه بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة عقب صلاة الظهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خروج جثمان الفنان إسماعيل جثمان الفنان إسماعيل خروج جثمان الفنان إسماعيل الليثي جثمان الفنان إسماعيل الليثي حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

الحلم أصبح فاجعة، حكاية إسماعيل الليثي من سلم الشهرة إلى طريق الموت بالمنيا (صور)

الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب إسماعيل الليثى من المنيا إلى القاهرة

أنا موجوع أوي يا صاحبي، المطرب شيكو ينعى إسماعيل الليثي بمقطع فيديو حزين

بشكل مفاجئ، انهيار جزئي لعقار قرب ميدان بالاس بالمنيا (صور)

وصول سيارة نقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إلى مستشفى ملوي بالمنيا (فيديو وصور)

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

مسعف يعيد ذهبًا بـ750 ألف جنيه عثر عليه في موقع حادث انقلاب سيارة بالمنيا

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

انخفاض الصويا وارتفاع الردة والذرة البيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية