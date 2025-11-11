وزير التعليم العالي: "صحح مفاهيمك" خطوة رائدة لتعزيز الوعي والانتماء الوطني لدى الشباب

18 حجم الخط

شارك كل من د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أسامة الأزهري وزير الأوقاف في الندوة التي نظمتها جامعة حلوان عن مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

بحضور د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم العالي، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة، ولفيف من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجامعة الأزهر، وطلاب المعاهد، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

ومن جانبه، أكد د. أيمن عاشور أن الندوة تمثل خطوة مهمة ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من الوعي والانتماء، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"، موضحًا أن الندوة تأتي في إطار جهود التعليم العالي لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، ودعم المبادرات الوطنية، وتفعيل دور الجامعات في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في نهضة الوطن.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية الوعي في ظل التغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي نواجهها حاليًا، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات الفكرية والاجتماعية والتكنولوجية والمتعلقة بالهوية والانتماء، تتطلب منا أن نكون واعين، متسائلين، مستمعين، ومبادرين.

وأشار د. أيمن عاشور إلى جهود وزارة التعليم العالي في تنمية الوعي الديني وتعزيز الانتماء الوطني بين الطلاب من خلال ندوات توعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء لترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وتنظيم مسابقات وأفلام توعوية، ودمج مؤلف "التسامح والحوار مع الآخر" بالمقررات الجامعية، إضافة إلى استضافة رموز فكرية ووطنية، وتنظيم برامج ومعسكرات تسهم في تعزيز الوعي القومي وروح الانتماء لدى الشباب.

ومن جانبه، وجه د. أسامة الأزهري الشكر لكل من د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات وزارة التعليم العالي والجامعات على جهودهم المخلصة في دعم التعاون البناء بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

كما استعرض الأزهري نشأة مبادرة "صحح مفاهيمك"، موضحًا أنها انطلقت كفكرة توعوية لنشر الفكر المستنير، وتطورت لتصبح مشروعًا وطنيًا تشارك فيه جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تصحيح المفاهيم والسلوكيات السلبية المؤثرة على القيم الأخلاقية والدينية والحياة اليومية، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لرصد ومعالجة السلوكيات الخاطئة في المجتمع المصري.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى تصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تؤثر على الحياة اليومية والقيم الأخلاقية والدينية في المجتمع، من خلال خطة توعية وطنية شاملة تغطي قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات خاطئة ومفاهيم دينية بحاجة للتصويب، تمتد من مواجهة التطرف والغلو إلى موضوعات حياتية يومية، مثل: الغش، مخالفة القانون، العنف ضد الأطفال، تعاطي المخدرات، التنمر، إساءة التعامل مع ذوي الهمم، والسلوكيات الضارة على الطرق، إضافة إلى التوعية بأضرار الرشوة، التفكك الأسري، الانتحار، التعصب الكروي، الإسراف، وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون المبادرة مشروعًا وطنيًا لإعادة بناء الوعي وتعزيز القيم في المجتمع.

كما أوضح وزير الأوقاف أن المبادرة تتضمن محورًا دينيًا معمقًا لتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتطرف، حيث تطرح الموضوعات من خلال خطة مدروسة تعتمد على المعالجة العلمية الهادئة، واللغة البصرية والإعلامية الحديثة، لتتحول المبادرة إلى مشروع وطني متكامل لبناء وعي جديد، يعيد الثقة بالقيم ويزرع الأمل في نفوس المواطنين.

وأكد د. أسامة الأزهري أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تصحيح المفاهيم يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وحماية وعيه من التشويش الفكري والمفاهيم المغلوطة.

ومن جانبه، أكد د. السيد قنديل أن جامعة حلوان تولي أهمية كبيرة لدورها التنويري في مواجهة الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر المستنير وتحصين المجتمع، وخاصة الشباب، ضد التيارات الهدامة.

وأوضح د. قنديل أن الجامعة تسعى إلى تقديم خطاب ثقافي وديني متكامل يجمع بين القيم الدينية الصحيحة والمعرفة العلمية، بما يسهم في بناء وعي وطني مستنير قادر على التمييز بين الحقائق والشائعات، ويعزز روح الانتماء الوطني، لافتًا إلى أن طلاب الجامعات يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الفكر المتطرف، داعيًا إياهم إلى التسلح بالعلم والمعرفة، والانفتاح على الحوار البناء، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن، مؤكدًا أن الجامعة ستظل منبرًا للتنوير، وبيئة حاضنةً للفكر الواعي، ومصدرًا لإعداد أجيال قادرة على قيادة الوطن نحو التقدم والازدهار والاستقرار.

وخلال الندوة، أجرى د. أسامة الأزهري حوارًا مفتوحًا مع طلاب الجامعات والمعاهد، استمع خلاله إلى آرائهم واستفساراتهم حول قضايا مهمة، منها دور مناهج التفكير في تعديل السلوك، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي على حياة الشباب وصناعة الوعي، إضافة إلى دور الشباب في حمل رسالة التوعية، بما يسهم في ترسيخ وعي مستنير يجمع بين العلم والإيمان والانتماء الوطني.

وقد أدار الندوة الإعلامي د. أيمن عدلي، في أجواء من التفاعل البناء بين الوزراء وطلاب الجامعات والمعاهد، حيث شهدت الندوة حوارًا مثمرًا حول قضايا الوعي والفكر المستنير ومسئولية الشباب في حماية المجتمع من المفاهيم الخاطئة.

