وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتورة سلوى رشاد أمين الأستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس؛ لتتولى مهام أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية.

جدير بالذكر أن الدكتورة سلوى رشاد شغلت منصب عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، كما تولت من قبل مسؤوليات شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشؤون الدراسات العليا والبحوث بالكلية، فضلًا عن إشرافها على عدد من أقسام اللغات، وإسهامها في تطوير الهياكل الأكاديمية والبرامج العلمية داخل الكلية، كما تمتلك خبرة طويلة في الإدارة الجامعية وقيادة فرق العمل الأكاديمية، إلى جانب مشاركتها في إعداد خطط التطوير المؤسسي على مستوى الكلية والجامعة.

وفي إطار نشاطها الدولي، قامت الدكتورة سلوى رشاد مؤخرا بزيارة عمل إلى كوريا الجنوبية ممثلةً لجامعة عين شمس، نجحت خلالها في الحصول على شهادة تأسيس فرع لمعهد الملك سيجونغ الكورى بكلية الألسن، مما أسهم في التوسع فى تدريس اللغة والثقافة الكورية داخل الجامعات المصرية، وتعزيز أطر التعاون الأكاديمي والثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

كما شاركت في توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بإسبانيا مع جامعة بابلو دي أولابيدي بمدينة إشبيلية، إلى جانب زيارة بحثية لليابان لزيارة ١٠ جامعات يابانية ومعاهد بحثية مرموقة بدعوة من مؤسسة اليابان، لدعم برامج الدراسات العليا وتطوير برامج تعليم اللغة اليابانية.

قامت بالاتفاق مع عدد من الجهات الأجنبية لعقد الاختبارات الدولية لإجادة اللغة بكلية الألسن ومنها عقد امتحان الايلتس البريطانى وال ICT بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى وامتحان ال JLPT اليابانى بالتعاون مع مؤسسة اليابان وامتحان الـ TOPIK الكوري بالتعاون مع مؤسسة كوريا وامتحان ال HSK بالتعاون مع معهد كونفوشيوس الصينى حيث تم عقد هذه الامتحانات بنجاح على مدار سنوات تحت إشراف سيادتها.

وتتمتع الدكتورة سلوى رشاد بخبرة واسعة في إدارة التعاون الدولي وتطوير البرامج اللغوية، بما يدعم توجهات الوزارة نحو تدويل التعليم العالي وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية.

