افتتاح معرض "بألوان الزعفران" للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي بجامعة عين شمس

18 حجم الخط

انطلقت فعاليات معرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي "بألوان الزعفران" في أجواء فنية راقية ومتميزة، وذلك تحت مظلة جامعة عين شمس، وبرعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واستضافة متحف قصر الزعفران.

يأتي المعرض في إطار الرسالة التعليمية والتثقيفية للمتاحف الجامعية التعليمية، وما تقدمه من بيئة عمل وتدريب واستضافة للمعارض الفنية والإبداعية التي تُحفّز على الإلهام والابتكار.

يضم المعرض نخبة من الأعمال الفنية التشكيلية والصور الفوتوغرافية لمجموعة من المبدعين والفنانين التشكيليين، الذين تعكس أعمالهم رؤى فنية وثقافية تعبّر عن الهوية المصرية والذوق الجمالي الرفيع.

و أعلن عن افتتاح فعاليات المعرض الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي – أستاذ علم المصريات والمشرف العام على متحف الزعفران – بمرافقة الدكتور ولاء الدين بدوي مدير المتحف، حيث يُقام المعرض بالتعاون مع مجموعتي "جراج الفن" و"حلاوة مصرنا"، ويستمر حتى 18 نوفمبر داخل قاعة العرض المؤقتة بالمتحف.

وخلال جولة الافتتاح، قام الدكتور ممدوح الدماطي بمرافقة المشاركين والعارضين للاطلاع على أعمالهم الفنية التي تحمل في طياتها رسائل ثقافية وفنية تعكس التراث المصري والهوية المجتمعية.



وأكد أن مثل هذه المعارض، سواء الفنية أو التراثية، تُسهم في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية، وتدعم دور المتاحف التعليمية كجسور تواصل بين الجامعة والمجتمع، بما يثري الذوق الفني العام.

واختُتمت فعاليات الافتتاح بكلمة ترحيب من الدكتور الدماطي، قدّم خلالها الشكر والتقدير للفنانين المشاركين والمنظمين، وحثّهم على مواصلة الإبداع، خاصة من الأجيال الجديدة من الفنانين، مشيدًا بما تضمنه المعرض من أعمال متميزة.



كما قام بتسليم شهادات شكر وتقدير لجميع المشاركين، مؤكدًا استمرار متحف الزعفران في احتضان وتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية التي تثري الحياة الجامعية والمجتمعية.

