أخبار مصر

سلوى رشاد أمينا لمجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية (بروفايل)

سلوي رشاد
سلوي رشاد
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتورة سلوى رشاد أمين الأستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس؛ لتتولى مهام أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية.

•شغلت منصب عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس

حصلت على ليسانس الألسن قسم اللغة الإنجليزية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1990، ثم الماجستير بتقدير ممتاز عام 1994، وحصلت على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 1997.

وعن التدرج الوظيفي تم تعيينها معيدة بقسم اللغة الإنجليزية اعتبارًا بكلية الألسن– جامعة عين شمس أعتبارًا من 13/ 10/ 1990، ثم مدرس مساعد بقسم اللغة الإنجليزية اعتبارًا من 13/ 10/ 1994، ثم مدرس بالقسم اعتبارًا من 24/ 11/ 1997، وأستاذ مساعد فى 28/ 3/ 2005، وأستاذًا بقسم اللغة الإنجليزية أعتبارًا من 30/ 1/ 2011، ثم وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعتبارًا من 1/ 9/ 2015، وأخيرًا وكيلًا للدراسات العليا والبحوث بالكلية اعتبارًا من 29/ 4/ 2017.

•تولت مسئوليات شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشؤون الدراسات العليا والبحوث بالكلية

• تطوير الهياكل الأكاديمية والبرامج العلمية داخل الكلية

•تمتلك خبرة طويلة في الإدارة الجامعية وقيادة فرق العمل الأكاديمية

• إعداد خطط التطوير المؤسسي على مستوى الكلية والجامعة.

• نجحت في الحصول على شهادة تأسيس فرع لمعهد الملك سيجونغ الكورى بكلية الألسن، مما أسهم في التوسع فى  تدريس اللغة والثقافة الكورية داخل الجامعات المصرية، وتعزيز أطر التعاون الأكاديمي والثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

•شاركت في توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بإسبانيا مع جامعة بابلو دي أولابيدي بمدينة إشبيلية

•قامت بالاتفاق مع عدد من الجهات الأجنبية لعقد الاختبارات الدولية لإجادة اللغة بكلية الألسن 

•تتمتع الدكتورة سلوى رشاد بخبرة واسعة في إدارة التعاون الدولي وتطوير البرامج اللغوية، بما يدعم توجهات الوزارة نحو تدويل التعليم العالي وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية.

