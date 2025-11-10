جامعة عين شمس تنظم ورش عمل توعوية لدعم أعضاء هيئة التدريس

18 حجم الخط

نظم مكتب الجوائز بجامعة عين شمس سلسلة من ورش العمل التوعوية خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025 بعدد من كليات الجامعة، بهدف نشر الوعي بآليات الترشح للجوائز وتقديم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي وتعزيز التنافس في مجال الجوائز على المستويين المحلي والدولي.

جاءت هذه الفعاليات برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتنسيق مع عمداء ووكلاء كليات التربية النوعية، والصيدلة، والآثار، والتمريض، والألسن، والآداب، والبنات، والحقوق.

وخلال الورش، استعرض الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج، المشرف على مكتب الجوائز بالجامعة، وبمشاركة عماد عبد التواب، مدير عام الإدارة العامة للبحوث العلمية، وعدد من ممثلي مكتب الجوائز بالجامعة، رؤية المكتب ودوره في دعم منظومة الجوائز منذ تأسيسه عام 2021.

وأوضح أن المكتب يهدف إلى تعزيز الوعي بمتطلبات التقدم لمختلف الجوائز، ولا سيما جوائز الدولة وجوائز الجامعة بمختلف فئاتها، والتي تشمل الجوائز التقديرية، وجوائز الرواد، والتقديرية للمرأة، والتشجيعية لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار دعم الكفاءات البحثية وتشجيع التميز العلمي في مختلف التخصصات.

وفي إطار استكمال منظومة التميز المؤسسي، طرحت جامعة عين شمس هذا العام ولأول مرة "جائزة التميز الإداري"، التي تهدف إلى تحفيز الإداريين والعاملين المتميزين في مختلف كليات وقطاعات الجامعة، تقديرًا لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية والبحثية، وترسيخ مبادئ الجودة والإبداع الإداري داخل الجامعة.

وخلال الورش، تم التركيز على التعريف بشروط الجائزة وآليات التقدم لها، دعمًا للإداريين المتميزين وتشجيعًا لهم على خوض تجربة الترشح بثقة وكفاءة ضمن منظومة التميز بالجامعة.

وقد شهدت الورش إقبالًا واسعًا ومناقشات مثمرة بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، حيث تم تبادل الخبرات والإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بآليات التقديم ومتطلبات ملفات الجوائز، بما يعزز جاهزية المتقدمين ويعمق فهمهم لمعايير التميز البحثي والإداري.

وفي ختام سلسلة الورش، أكد المشاركون على الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة عين شمس في تحفيز كوادرها الأكاديمية والإدارية نحو التميز والابتكار، مشيدين بجهود مكتب الجوائز في تقديم الدعم الفني والإرشاد المستمر، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للجامعة محليًا ودوليًا.

ويواصل مكتب الجوائز بجامعة عين شمس أداء رسالته في نشر ثقافة التميز وتحفيز مجتمع الجامعة على المشاركة الفاعلة في الجوائز بمختلف فئاتها، بدعم من إدارة الجامعة وبالتنسيق مع القطاعات الأكاديمية والإدارية والكليات المختلفة، وذلك تعزيزًا لرؤية الجامعة نحو الريادة العلمية وترسيخ مكانتها بين الجامعات الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

