وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بجامعة الأقصر

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، عدد من المشروعات التعليمية والصحية الجاري تنفيذها بجامعة الأقصر، بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار و377 مليون جنيه، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة والجامعة.

وتفقد الوزير الأعمال الإنشائية الجارية في المستشفى الجامعي للجامعة، والذي يقام على مساحة 10300 متر مربع وذلك على إجمالي مسطح يبلغ 7.5 أفدنة، بتكلفة تقديرية تبلغ 965 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من بدروم ودور أرضي وطابقين علويين متكررين، ومن المقرر أن يضم المستشفى 188 سريرًا للإقامة و75 عناية مركزة و22 حضانة بإجمالي أسرة يبلغ 285 سريرًا، بالإضافة إلى 16 غرفة عمليات و30 عيادة مختلفة و14 وحدة غسيل كلوي.

واشتملت الزيارة على تفقد مبنى كلية طب الفم والأسنان، بتكلفة تقديرية تبلغ 688 مليون جنيه، ويتكون المبنى من دور أرضي و2 علوي متكرر، ويحتوي على فصلين دراسيين بسعة 35 طالبًا وطالبة و6 فصول دراسية بسعة 40 طالبًا وطالبة، و4 قاعات محاضرات بسعة 170 طالبًا وطالبة، ومكاتب إدارية ومعامل حاسب آلي ومعامل للأشعة، و49 عيادة، وقاعة اجتماعات ومكتبة.

كما تفقد الوزير مباني كلية الهندسة، والتي تقام على مبنيين، بتكلفة تقديرية تبلغ 650 مليون جنيه، ويقام المبنى الأول على مسطح 1950 مترًا مربعًا، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودور أول وثاني متكرر، ويضم المبنى مكاتب إدارية وقاعة مؤتمرات بسعة 120 فردًا، وقاعتين بسعة 35 طالبًا وطالبة ومكتبة، فيما يقام المبنى الثاني على مسطح 1380 مترا مربعا، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودور أول وثاني متكرر، ويضم المبنى 14 فصلًا دراسيًا بسعة 35 طالبًا وطالبة، ومعمل مساحة ومعامل صحية، وقاعتين سيمينار بسعة 35 طالبًا وطالبة، و4 صالات رسم بسعة 35 طالبًا وطالبة، و4 معامل للحاسب الآلي بسعة 30 طالبًا وطالبة وقاعة اجتماعات ومكتبة.

كما تابع الوزير الأعمال الإنشائية الجارية في سور وبوابات الحرم الجامعي بتكلفة تقديرية تبلغ 54 مليون جنيه، وإنشاء شبكة الطرق الداخلية والخارجية للجامعة وتنفيذ أعمال شبكات المرافق بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليون جنيه.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة الأقصر بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به الجامعة بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي سيكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت جامعة الأقصر، بما يعكس حرص الدولة في ضوء الدعم غير المحدود من القيادة السياسية على توفير بيئة تعليمية متكاملة، موضحًا أن هذا التوسع في المنشآت بالجامعة يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي التي تنفذها الجامعة على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية، وفقًا لمحاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأكد المهندس عبدالمطلب عمارة، أن تنفيذ هذه المشروعات يعكس اهتمام الدولة بدعم المشروعات التعليمية والصحية بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي سيقدم العديد من الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة ولأبناء محافظات جنوب الصعيد، ويمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مشيدًا بجهود الجامعة في توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية، من أجل الارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في المجال الصحي والخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين.

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، أن جامعة الأقصر تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال مشروعاتها التعليمية والطبية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق رؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنميته، موضحة أن الجامعة تستهدف تقديم نموذج تعليمي متميز قائم على الجودة والابتكار، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تعزز من تطور الطلاب وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية، فضلًا عن توفير برامج دراسية حديثة تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

حضر الزيارة، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

