قواعد وشروط مسابقة التعليم العالي للشركات الناشئة وآخر موعد للتقديم

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جوائز التعليم العالي والبحث العلمي لتميز الشركات الناشئة التي تستند إلى مخرجات البحث العلمي، وتأسست بواسطة أعضاء هيئات التدريس والباحثين، أو الطلاب والخريجين.

ودعت حاضنات الأعمال بالجامعات طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، ممن سجلوا مشروعات ناشئة خلال الفترة من 2021 / 2025 لسرعة التواصل والتنسيق لترتيب الانضمام إلى مسابقة الوزارة لتميز المشروعات الناشئة.

قواعد مسابقة التعليم العالي للمشروعات الناشئة

وحددت الوزارة مجموعة من القواعد والترتيبات للمسابقة تمثلت في الآتي:

أولا:

تُمنح الجوائز للشركات المتميزة التي تأسست خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 مارس 2025، بالإضافة إلى فرق الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد ذات العلاقة

ثانيا:

تشمل الجوائز ثلاثة مسارات رئيسية:

المسار الأول للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس (حتى 18 شهرًا)، المسار الثاني للشركات في مرحلة النمو المبكر (من 18 إلى 36 شهرًا)، المسار الثالث للشركات في مرحلة النمو (أكثر من 36 شهرًا).

كما انه ستخصص جائزة لأفضل شركة ناشئة مؤسسة من قبل رائدة أعمال، دعمًا لتمكين المرأة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

ثالثا :

يتم الإعلان عن الشركات الفائزة خلال فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي لريادة الأعمال المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري.

رابعا:

تحدد تاريخ الأحد الموافق 23 نوفمبر ٢٠٢٥ كآخر موعد للتقدم وتلقى ترشيحات الشركات الناشئة

خامسا:

الشركات المشاركة سيتم تقييمها وفق معايير تشمل مايلي:

حجم الملكية الفكرية. حجم الاستثمار. عدد العاملين. مقدار الدخل. عدد الشركاء الصناعيين. القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة. نموذج العمل. معدلات النمو. خطة التوسع المستقبلية.

سادسا:

سيتم خلال المنتدى تكريم جميع الشركات الناشئة التي تحصل على أكثر من 50% من درجة التقييم إلى جانب الفائزين بجوائز التميز.

