الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المركز القومي للبحوث يحصل على شهادات الأيزو ويقود جهود حساب البصمة الكربونية

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث يحصل على شهادات الأيزو، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جهود المؤسسات البحثية المصرية في مجال الاستدامة وحساب البصمة الكربونية تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، مشيدًا بريادة المركز القومي للبحوث في هذا المجال.

وفي  هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أقام المركز احتفالية بمناسبة حصوله على عدد من شهادات الأيزو في مجالات مختلفة؛ ما يعكس التزامه بمعايير الجودة والسلامة والبيئة وتقنيات المعلومات، ويؤكد ريادته في مجالات الاستدامة محليًا ودوليًا.
ويُعد المركز القومي للبحوث أول جهة بحثية في مصر تقوم بحساب البصمة الكربونية على مستوى المؤسسات البحثية والمشروعات وفقًا للمواصفات الدولية ISO 14064-1 وISO 14064-2، وقد نجح في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، ويواصل خطته للوصول إلى أكثر من 80% تمهيدًا لتحقيق الحياد الكربوني.

 

كما حصل المركز على عدد من شهادات الجودة، من بينها:
• ISO 45001 في السلامة والصحة المهنية
• ISO 14001 في الإدارة البيئية
• ISO 27001 في إدارة أمن المعلومات
• ISO 20000-1 في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

وفي إطار سعيه نحو الابتكار، أطلق المركز مركز الذكاء الاصطناعي في مجال الابتكار، كما حصلت شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية على شهادة ISO 9001:2015 لتوثيق نظام إدارة الجودة وتحقيق رضا العملاء.

بهذه الخطوات، يرسخ المركز القومي للبحوث مكانته كجهة بحثية رائدة في مجالات الاستدامة والجودة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الانبعاثات الكربونية البصمة الكربونية البحث العلمي التعليم العالي الحياد الكربوني الذكاء الاصطناعي القومي للبحوث السلامة والصحة المهنية

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تنظم ورش عمل توعوية لدعم أعضاء هيئة التدريس

وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بجامعة الأقصر

ندوة فكرية لتصحيح المفاهيم بجامعة حلوان بحضور وزيري التعليم العالي والأوقاف اليوم

افتتاح معرض "بألوان الزعفران" للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي بجامعة عين شمس

بحضور وزيري التعليم العالي والأوقاف ندوة فكرية لتصحيح المفاهيم بجامعة حلوان

عاشور: جامعة الأقصر الأهلية إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي

تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للعلوم بالأردن

وزيرا التعليم العالي والتضامن ومحافظ الأقصر يتفقدون مستشفى شفاء الأورمان

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية