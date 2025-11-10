المركز القومي للبحوث يحصل على شهادات الأيزو ويقود جهود حساب البصمة الكربونية

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جهود المؤسسات البحثية المصرية في مجال الاستدامة وحساب البصمة الكربونية تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، مشيدًا بريادة المركز القومي للبحوث في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أقام المركز احتفالية بمناسبة حصوله على عدد من شهادات الأيزو في مجالات مختلفة؛ ما يعكس التزامه بمعايير الجودة والسلامة والبيئة وتقنيات المعلومات، ويؤكد ريادته في مجالات الاستدامة محليًا ودوليًا.

ويُعد المركز القومي للبحوث أول جهة بحثية في مصر تقوم بحساب البصمة الكربونية على مستوى المؤسسات البحثية والمشروعات وفقًا للمواصفات الدولية ISO 14064-1 وISO 14064-2، وقد نجح في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، ويواصل خطته للوصول إلى أكثر من 80% تمهيدًا لتحقيق الحياد الكربوني.

كما حصل المركز على عدد من شهادات الجودة، من بينها:

• ISO 45001 في السلامة والصحة المهنية

• ISO 14001 في الإدارة البيئية

• ISO 27001 في إدارة أمن المعلومات

• ISO 20000-1 في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

وفي إطار سعيه نحو الابتكار، أطلق المركز مركز الذكاء الاصطناعي في مجال الابتكار، كما حصلت شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية على شهادة ISO 9001:2015 لتوثيق نظام إدارة الجودة وتحقيق رضا العملاء.

بهذه الخطوات، يرسخ المركز القومي للبحوث مكانته كجهة بحثية رائدة في مجالات الاستدامة والجودة وخفض الانبعاثات الكربونية.

