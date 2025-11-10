وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة حنان محمد محمود مصطفى النحاس، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور محمد أحمد علي عدوي، نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور عادل محمد محمود علي، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة أسيوط.

• الدكتورة ريهام رفعت محمد حسن، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة أسيوط.

• الدكتور ممدوح مصطفى محمد إسماعيل، عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

• الدكتورة شيماء مصطفى مصطفى الشاذلي، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة الزقازيق.

• الدكتور أحمد علي علي علي رميح، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتنمية، جامعة الزقازيق.

• الدكتور عصام عبدالرحمن محمد حسان، عميدًا لكلية علوم الأرض، جامعة بني سويف.

• الدكتور طارق حسن محمد حسن، عميدًا لكلية هندسة الطاقة، جامعة أسوان.

• الدكتور وليد سيد محمد عبدالكريم، عميدًا لكلية العلوم، جامعة السويس.

