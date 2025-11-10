أخبار الرياضة اليوم: صبحي وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر في معسكر الإمارات.. إيقاف قيد جديد بسبب مستحقات فرجاني ساسي.. عرض قطري ضخم للتعاقد مع روبرتو مانشيني

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، أمام نظيره إنجلترا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الختامية بدور المجموعات، لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة جلسة مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، ووليد بدر المدير الإداري، للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب المقام في مدينة العين الإماراتية استعدادا لخوض دورة ودية بمشاركة منتخبات أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

مصدر بالزمالك: إيقاف قيد جديد بسبب مستحقات فرجاني ساسي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن النادي تلقّى إخطارًا جديدًا يفيد بوجود أزمة قانونية تهدد بفرض إيقاف قيد جديد على النادي، وذلك بسبب زيادة مستحقات التونسي فرجاني ساسي بعد إضافة الفوائد المتراكمة على المبلغ الأصلي.

وافق النادي الأهلي على سفر أحمد عابدين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى البرتغال فجر اليوم، لقضاء فترة معايشة مع نادي فاماليكاو الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري البرتغالي.

يسعى نادي أهلي جدة السعودي لتنظيم مباراة ودية أمام النادي الأهلي، خلال فترة التوقف الدولي الجارية في شهر نوفمبر الحالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة أهلي جدة بدأت مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي المصري من أجل إقامة لقاء ودي يجمع الفريقين، في إطار استعدادات الفريق السعودي لاستئناف منافسات الموسم الكروي.

علق أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، على خسارة فريقه أمام منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر.

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الإدارة اقتربت بشكل كبير من إنهاء ملف مستحقات المدير الفني السابق البرتغالي“جوميز” ومساعديه، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات التي استمرت خلال الأسابيع الماضية.

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي بشكل رسمي، مساء اليوم الإثنين، رحيل مدربه إيفان يوريتش، بعد الهزيمة على أرضه أمام ساسولو، بثلاثية نظيفة، ليقبع النادي في المركز 13 في الدوري الإيطالي بعد 11 جولة.

تلقى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، عرضا ضخما للعودة إلى التدريب في المنطقة العربية مجددا.

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 الفوز على ضيفه الزمالك، بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

