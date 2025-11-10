الإثنين 10 نوفمبر 2025
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول استعدادا للجزائر

خاض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم الإثنين، مرانه الأول على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

وانطلق اليوم الإثنين المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني إستعدادا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

موعد مواجهتي مصر والجزائر الوديتين

تقام المباراة الأولى بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الرابعة مساء على ملعب السلام، على أن تقام المباراة الثانية يوم الإثنين 17 نوفمبر على الملعب نفسه، وتنطلق أحداثها في الساعة السادسة مساء.

 

27 لاعبا في معسكر منتخب مصر الثاني

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، أمس الأحد، قائمة بأسماء اللاعبين المقرر انتظامهم بمعسكر الفريق، استعدادًا لمواجهتي الجزائر، في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد للبطولة العربية في قطر مطلع الشهر المقبل.

May be an image of ‎text that says '‎FU ယဓသျ်ါ ንግጠብሉ SOURD قائمة المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب لمعسكر نوفمبر خط الوسط حراسة المرمى عمرو السولية محمد النني أكرم توفیق أحمد ربيع غنام محمد محمد عواد علي لطفي محمد بسام محمود جاد خط الدفاع محمد مجدي أفشة مصطفى سعد محمد مسعد مصطفى شلبي إسلام عيسى خط الهجوم أحمد هاني كريم العراقي يحيى زكريا كريم فؤاد أحمد سامي محمود حمدي الونش ياسين مرعي هادي رياض عمر فايد محمد شريف أحمد ياسر ريان أحمد عاطف قطة مروان حمدي دانون TIGER BANQUEM Carrier ACU ΟΓΔ PUMA المتحدة للرياضة‎'‎

ضمت قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمعسكر نوفمبر 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد  - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى. 

خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.

