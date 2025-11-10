الإثنين 10 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يوافق على سفر لاعبه لقضاء معايشة في البرتغال

وافق النادي الأهلي على سفر أحمد عابدين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى البرتغال فجر اليوم، لقضاء فترة معايشة مع نادي فاماليكاو الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري البرتغالي. 

وجاءت هذه الخطوة بعد متابعة مسئولي النادي البرتغالي للاعب، خلال مشاركته في كأس العالم للشباب التي أُقيمت مؤخرا في تشيلي، حيث قدم عابدين أداءً متميزا لفت الأنظار خلال البطولة، فضلا عن قدراته الفنية والبدنية. 

تأتي فترة معايشة عابدين تمهيدًا للتعاقد معه، في حال تقديم النادي البرتغالي عرضًا مناسبًا يليق بإمكانات اللاعب وباسم الاهلي. 

بعثة الأهلي تصل القاهرة

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المحلي على حساب الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم الجمعة، الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتُوج الأهلي أمس ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الجريدة الرسمية