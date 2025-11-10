الأهلي يقترب من مواجهة أهلي جدة وديا خلال التوقف الدولي

18 حجم الخط

يسعى نادي أهلي جدة السعودي لتنظيم مباراة ودية أمام النادي الأهلي، خلال فترة التوقف الدولي الجارية في شهر نوفمبر الحالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة أهلي جدة بدأت مفاوضات مع نظيرتها في الأهلي المصري من أجل إقامة لقاء ودي يجمع الفريقين، في إطار استعدادات الفريق السعودي لاستئناف منافسات الموسم الكروي.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الناديين انطلقت منذ أيام وتسير بشكل إيجابي، تمهيدا لإقامة المباراة على أحد الملاعب الرئيسية في مدينة جدة، حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

بعثة الأهلي تصل القاهرة

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المحلي على حساب الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم الجمعة، الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتُوج الأهلي أمس ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

