أحمد عبد الرؤوف يبدأ إعداد تقرير شامل عن أسباب خسارة الزمالك للسوبر أمام الأهلي

بدأ أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، في إعداد تقرير فني مفصّل لإدارة النادي حول أسباب خسارة الفريق لبطولة السوبر المصري أمام الأهلي، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس في الإمارات، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0.

وأكدت مصادر داخل الجهاز الفني أن عبد الرؤوف يعكف منذ الساعات الأولى بعد المباراة على مراجعة كل تفاصيل اللقاء، سواء من الناحية الفنية أو البدنية أو الذهنية، إلى جانب تحليل الأخطاء التي ظهرت خلال التسعين دقيقة، خاصة في فترات التمركز الدفاعي والتحولات السريعة التي تسببت في استقبال هدفين.

ويشمل التقرير تقييمًا واضحًا لأداء كل لاعب، ومدى الالتزام بالتعليمات، إضافة إلى تأثير الإرهاق بعد خوض مواجهة بيراميدز قبل أيام قليلة فقط، وهو ما اعتبره المدير الفني من العوامل التي أثرت على مجهود بعض اللاعبين في الشوط الثاني.

كما أشار التقرير الأولي إلى وجود قصور في إنهاء الهجمات رغم السيطرة في بعض الفترات، بجانب ضرورة تدعيم بعض المراكز خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ومن المنتظر أن يعرض عبد الرؤوف تقريره الكامل على مجلس الإدارة خلال الساعات المقبلة، مع وضع مقترحات فنية لمعالجة الأخطاء قبل استئناف مباريات الدوري.

