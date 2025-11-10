أهلي 2007 يهزم الزمالك بثلاثية في دوري الجمهورية للناشئين

18 حجم الخط

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 الفوز على ضيفه الزمالك، بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أهلي 2007 إلى 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0 والزمالك 3ـ2، مسجلًا 22 هدفًا مقابل 6 أهداف في مرماه.

الجهاز الفني لـ أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.