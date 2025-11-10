الإثنين 10 نوفمبر 2025
أهلي 2007 يهزم الزمالك بثلاثية في دوري الجمهورية للناشئين

أهلي 2007
أهلي 2007
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 الفوز على ضيفه الزمالك، بنتيجة 3ـ2  في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أهلي 2007 إلى 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0 والزمالك 3ـ2، مسجلًا 22 هدفًا مقابل 6 أهداف في مرماه. 

 

الجهاز الفني لـ أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

