عرض قطري ضخم للتعاقد مع روبرتو مانشيني

18 حجم الخط

تلقى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، عرضا ضخما للعودة إلى التدريب في المنطقة العربية مجددا.

مسيرة مانشيني مع منتخب السعودية

وقاد مانشيني المنتخب السعودي خلال الفترة بين 27 أغسطس 2023 وحتى 25 أكتوبر 2024 قبل رحيله عن منصبه وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد.

ويملك المدرب صاحب الـ60 عاما مسيرة حافلة بالعديد من المحطات؛ فقد عمل مدربًا لأندية فيورنتينا ولاتسيو وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي وغلطة سراي التركي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي، إضافة إلى قيادة المنتخب الإيطالي.

السد القطري يسعى لإعادة روبرتو مانشيني للمنطقة العربية

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن نادي السد القطري دخل في مفاوضات مكثفة لإقناع مانشيني بقيادة الفريق.

وأضاف رومانو عبر حسابه بمنصة إكس: "السد رفع عرضه إلى مانشيني لإقناعه بقبول المهمة والمفاوضات ما زالت مستمرة".

ويقود السد حاليا المدرب الإسباني المؤقت سيرجيو أليجري بعد إقالة مواطنه فيليكس سانشيز بسبب تراجع النتائج واحتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة بفارق 8 نقاط عن الغرافة المتصدر.

وكان اسم مانشيني قد ارتبط بعدة عروض إيطالية أخيرا، ولكن المدرب رفضها وفضل الانتظار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.