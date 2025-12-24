الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح 3 حلقات جديدة من مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" الليلة

دينا الشربيني، فيتو
دينا الشربيني، فيتو
18 حجم الخط

حقق مسلسل لا ترد ولا تستبدل نجاحًا لافتًا منذ انطلاق عرضه، حيث تصدر حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إشادات واسعة من المتابعين بفضل قصته المختلفة وأحداثه المشوقة التي جذبت قطاعًا كبيرًا من محبي الدراما. 

كما تقدم العمل لمراكز متقدمة في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على شاهد بسبب الأداء التمثيلي المميز من أبطاله، إلى جانب الحبكة الدرامية التي اعتمدت على الإيقاع السريع والتصاعد المتواصل للأحداث، ما جعل الجمهور في حالة ترقب دائم للحلقات الجديدة.

ومن المقرر أن تطرح منصة شاهد الليلة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر أحدث 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل، وهي الحلقات 7 و8 و9 من العمل والتي ستكشف المزيد من المفاجآت.

 

عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط.

المسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لا ترد ولا تستبدل مسلسل لا ترد ولا تستبدل الفن اخبار الفن دينا الشربيني موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 7 موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 8 موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 9

مواد متعلقة

في عيد ميلاده، رحلة عمرو يوسف من الحقوق إلى النجومية.. "الدالي" محطة بارزة في مشواره

وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد

"بطل العالم" ليس الأول، أعمال فنية من بطولة عصام عمر

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل سنجل ماذر فاذر

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

طرح 3 حلقات جديدة من مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" الليلة

ضبط 188 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملات أمنية بالمحافظات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 11650 ليرة للبيع بمصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

5121 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads