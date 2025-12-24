طرح 3 حلقات جديدة من مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" الليلة

18 حجم الخط

حقق مسلسل لا ترد ولا تستبدل نجاحًا لافتًا منذ انطلاق عرضه، حيث تصدر حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إشادات واسعة من المتابعين بفضل قصته المختلفة وأحداثه المشوقة التي جذبت قطاعًا كبيرًا من محبي الدراما.

كما تقدم العمل لمراكز متقدمة في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على شاهد بسبب الأداء التمثيلي المميز من أبطاله، إلى جانب الحبكة الدرامية التي اعتمدت على الإيقاع السريع والتصاعد المتواصل للأحداث، ما جعل الجمهور في حالة ترقب دائم للحلقات الجديدة.

ومن المقرر أن تطرح منصة شاهد الليلة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر أحدث 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل، وهي الحلقات 7 و8 و9 من العمل والتي ستكشف المزيد من المفاجآت.

عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط.

المسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

