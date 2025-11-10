منتخب مصر يخسر 3-0 أمام إنجلترا ويتأهل ثالث مجموعته بمونديال الناشئين

18 حجم الخط

خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، أمام نظيره إنجلترا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الختامية بدور المجموعات، لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وغادر لاعب منتخب مصر أدهم فريد ملعب المباراة متأثرا بالإصابة في الدقيقة 12 من اللقاء ليحل محله عبد العزيز الزغبي.

ويسجل منتخب انجلترا هدفه الأول عن طريق ريجان هيسكي في الدقيقة 14 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن على يسار الحارس عمر عبد العزيز وسط مشاهدة لاعبي دفاع منتخب مصر.

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ كاملين لصالح منتخب انجلترا، وأتيحت لهم العديد من الفرص الخطرة أمام مرمى منتخب مصر الذي تراجع لاعبوه لمنتصف ملعبهم وانكمش للدفاع، قبل أن يظهر هجوميا على استحياء في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45+1 أحرز منتخب مصر هدف لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54 سجل ريجان هيسكي الهدف الثاني له ولمنتخب إنجلترا من هجمة مرتدة سريعة

وفي الدقيقة 63 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنجلترا تقدم لها صاحب الهدفين ريجان هيسكي، لكن حارس منتخب مصر عمر عبد العزيز يتصدى لها ببراعة وينقذ مرماه من هدف ثالث محقق

وفي الدقيقة 90 سجل مايلز الهدف الثالث لمنتخب انجلترا لمجهود فردى بعدما اخترق دفاع منتخب مصر بسهولة كبيرة وسدد الكرة بمهارة على يمين الحارس عمر عبد العزيز.

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تشكيلة الفريق التي يبدأ بها مواجهة منتخب إنجلترا.

تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا

دخل منتخب مصر للناشئين مباراته أمام انجلترا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب مصر أمام انجلترا، فيتو

منتخب مصر يتأهل رسميا لدور الـ32 بمونديال الناشئين

بهذه النتيجة تأهل منتخب مصر للناشئين رسميا لدور الـ32 بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بعد أن احتل المركز الثالث برصيد أربع نقاط، حققها من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة مباراة الليلة أمام انجلترا

واحتل منتخب فنزويلا صدارة المجموعة الخامسة ب7 نقاط، فيما حل منتخب انجلترا وصيفا ب6 نقاط، ومصر ثالثًا بأربع نقاط، لتتأهل المنتخبات الثلاث لدوري ال32 بمونديال الناشئين

ومن المقرر أن يواجع منتخب مصر أحد المنتخبات التي احتلت صدارة مجموعاتها في دور ال32 بمونديال الناشئين

