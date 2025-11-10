بسبب سوء النتائج، أتالانتا الإيطالي يطيح بمدربه إيفان يوريتش

18 حجم الخط

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي بشكل رسمي، مساء اليوم الإثنين، رحيل مدربه إيفان يوريتش، بعد الهزيمة على أرضه أمام ساسولو، بثلاثية نظيفة، ليقبع النادي في المركز 13 في الدوري الإيطالي بعد 11 جولة.

يوريتش لم يستمر طويلا مع أتالانتا

وتولى إيفان يوريتش، قيادة أتالانتا في يونيو الماضي، خلفا لجان بييرو جاسبريني، الذي رحل لتدريب روما.

وحقق الفريق فوزين في الدوري هذا الموسم، ويتأخر عن المتصدر إنتر ميلان بفارق 11 نقطة.

وقال أتالانتا، في بيان رسمي: "يعلن نادي أتلانتا إعفاء إيفان يوريتش من مهامه كمدرب للفريق الأول".

وأضاف: "يتوجه النادي بالشكر إلى إيفان يوريتش والطاقم المعاون على عملهم الجاد، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

جدير بالذكر، أن أتالانتا كان قد حقق بطولة اليوروبا ليج، في الموسم قبل الماضي، على حساب فريق باير ليفركوزن.

