الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بسبب سوء النتائج، أتالانتا الإيطالي يطيح بمدربه إيفان يوريتش

إيفان يوريتش
إيفان يوريتش
18 حجم الخط

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي بشكل رسمي، مساء اليوم الإثنين،  رحيل مدربه إيفان يوريتش، بعد الهزيمة على أرضه أمام ساسولو، بثلاثية نظيفة، ليقبع النادي في المركز 13 في الدوري الإيطالي بعد 11 جولة.

يوريتش لم يستمر طويلا مع أتالانتا 

وتولى إيفان يوريتش، قيادة أتالانتا في يونيو الماضي، خلفا لجان بييرو جاسبريني، الذي رحل لتدريب روما.

وحقق الفريق فوزين في الدوري هذا الموسم، ويتأخر عن المتصدر إنتر ميلان بفارق 11 نقطة.

وقال أتالانتا، في بيان رسمي: "يعلن نادي أتلانتا إعفاء إيفان يوريتش من مهامه كمدرب للفريق الأول".

وأضاف: "يتوجه النادي بالشكر إلى إيفان يوريتش والطاقم المعاون على عملهم الجاد، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

جدير بالذكر، أن أتالانتا كان قد حقق بطولة اليوروبا ليج، في الموسم قبل الماضي، على حساب فريق باير ليفركوزن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيفان يوريتش أتالانتا يوريتش نادي أتالانتا ساسولو الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

إنتر وروما يتقاسمان ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 11

إنتر ميلان يفوز على لاتسيو 0/2 في الدوري الإيطالي

روما يضرب أودينيزي بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإيطالي

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

المسنَّات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام لجان التصويت في الجيزة

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية