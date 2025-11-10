الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر في معسكر الإمارات (صور)

وزير الرياضة وأبو
وزير الرياضة وأبو ريدة مع التوأم، فيتو
18 حجم الخط

منتخب مصر، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة جلسة مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، ووليد بدر المدير الإداري، للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب المقام في مدينة العين الإماراتية استعدادا لخوض دورة ودية بمشاركة منتخبات أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

كما شهدت الجلسة الحديث عن الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها 21 ديسمبر بالمغرب، وأيضا الترتيبات الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، والتأكيد على دعم وزارة الرياضة واتحاد الكرة للمنتخب وتوفير جميع المتطلبات استعدادا للبطولتين.

إبراهيم حسن يحسم موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد محمود حسن  تريزيجيه من معسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية بسبب الإصابة.

أضاف إبراهيم حسن أنه تم التواصل بين محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وقد أثبتت الأشعة صعوبة لحاق تريزيجيه  بمعسكر المنتخب خلال الفترة من ١٠ إلى ١٨ نوفمبر من الشهر الجاري.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم  مباراة ودية يوم ١٤ نوفمبر أمام منتخب أوزبكستان على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة كاب فيردي وايران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاني ابو ريدة حسام حسن إبراهيم حسن كأس الأمم الأفريقية 2025

مواد متعلقة

إبراهيم حسن يعلن موقف تريزيجيه من معسكر منتخب مصر بعد إصابة السوبر

منتخب مصر يدخل معسكرًا تدريبيًّا اليوم بمدينة العين استعدادًا لدورة الإمارات الودية

إبراهيم حسن يحذر: خروج أي لاعب عن النص سيكون مصيره الاستبعاد من المنتخب

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

أول تعليق من أحمد الكاس على خسارة مصر أمام إنجلترا بثلاثية (فيديو)

منتخب مصر يتأهل كأفضل ثوالث، ترتيب المجموعة الخامسة في مونديال الناشئين

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية