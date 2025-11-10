عضو مجلس الأهلي: نمتلك أقوى سكواد في إفريقيا.. وتوروب يسير بخطى جيدة

18 حجم الخط

أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك جاء نتيجة طبيعية لعمل منظومة متكاملة داخل النادي، مشيرا إلى أن الأهلي يمتلك أقوى قائمة في القارة الإفريقية.

تصريحات الغزاوي

وقال الغزاوي في تصريحات إذاعية": "قدر الأهلي دائما هو التتويج بكل البطولات، وجمهورنا لا يقبل إلا بالمكسب، مؤكدا أن الأهلي يمتلك أكبر سكواد في إفريقيا، ولاعبوه على قدر كبير من المسؤولية."

وأضاف: "ييس توروب يسير بخطى ناجحة وثابتة، والأداء تحت قيادته مختلف ومميز للغاية. كنا واثقين من العودة من الإمارات بلقب السوبر المصري، ولم يكن لدينا أي شك في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز."

وشدد الغزاوي على أن روح الأهلي هي السر وراء نجاح الفريق، موضحا أن الأجواء داخل غرفة الملابس مثالية بفضل النظام والمبادئ الراسخة التي تحكم النادي

"الأهلي لديه نظام مختلف ولوائح تحكمه، ولا توجد أزمات داخل الفريق لأننا نسير على قيم ومبادئ ثابتة."

زيزو صاحب شخصية قوية

وعن الجدل الدائر حول فريق المليار جنيه، قال الغزاوي: "طول عمرنا بنسمع الكلام ده من أيام أبو تريكة وبركات، الرياضة أصبحت صناعة، ومن الطبيعي أن يمتلك الأهلي لاعبين أصحاب أسماء كبيرة وقيمة سوقية عالية، لأن هذا ينعكس على موارد النادي ومداخيله، تماما كما يحدث في أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة."

وختم الغزاوي تصريحاته بالإشادة بلاعبي الأهلي، مؤكدا أن روحهم الجماعية هي مفتاح النجاح: “اللاعبون الذين لم يشاركوا كانوا سعداء أكثر من الموجودين في الملعب، وهذه الروح هي سر تميز الأهلي، زيزو أيضا أثبت شخصيته القوية في التعامل مع ضغوط مواجهة الزمالك، وكان موقفه في دعم لاعبي المنافس بعد المباراة مثالًا للروح الرياضية”.

